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В Усть-Каменогорске на пешеходном переходе сбили девочку

Школьницу осмотрели медики скорой помощи, травм у девочки не обнаружили.

Фото : inform.kz 24 мая 2018, 21:36

В Усть-Каменогорске иномарка совершила наезд на 13-летнюю девочку, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

ДТП произошло в четверг по улице Потанина. Как сообщили в полиции, 29-летний водитель автомобиля марки Toyota двигался в сторону площади Ушанова и совершил наезд на 13-летнюю девочку.

Школьницу осмотрели медики скорой помощи, травм у девочки не обнаружили.


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