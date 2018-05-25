В Москве вооруженный мужчина захватил заложников
Территорию вокруг здания оцепили.
Фото : РИА Новости / Наталья Селиверстова25 мая 2018, 00:24
В Москве на улице Молостовых вооруженный мужчина взял в заложники семью из трех человек, передает РИА Новости.
Мужчина выстрелил в потолок. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. В заложниках оказались три человека, которые делят с мужчиной квартиру и живут в соседней комнате.
Как сообщает телеканал НТВ в Twitter, злоумышленник — 57-летний художник Александр Боровой. СМИ ссылаются на информацию в соцсетях мужчины.
Территорию вокруг здания оцепили.
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