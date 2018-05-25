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В Москве вооруженный мужчина захватил заложников

Территорию вокруг здания оцепили.

Фото : РИА Новости / Наталья Селиверстова25 мая 2018, 00:24

В Москве на улице Молостовых вооруженный мужчина взял в заложники семью из трех человек, передает РИА Новости.

Мужчина выстрелил в потолок. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. В заложниках оказались три человека, которые делят с мужчиной квартиру и живут в соседней комнате.

Как сообщает телеканал НТВ в Twitter, злоумышленник — 57-летний художник Александр Боровой. СМИ ссылаются на информацию в соцсетях мужчины.

Территорию вокруг здания оцепили.


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