Казахстанские грузоперевозчики рассказали о коррупции на дорогах

Перегруз, разрушающий отечественные дороги, обнажил неровности в системе контроля.

О коррупции на дорогах страны заявляют казахстанские грузоперевозчики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Некогда прибыльный бизнес теперь не приносит дохода. Всё дело в нечистых на руку конкурентах. Допустимый вес провозимого груза не должен превышать 20 тонн, но в погоне за наживой дальнобойщики идут и на такие риски.

Перегруз, разрушающий отечественные дороги, обнажил неровности в системе контроля. По словам дальнобойщиков, стационарные весовые пункты, где фуры взвешивают, не препятствие для водителей, способных найти так называемый "правильный" подход к контролёрам.

- Так же все машины проходят до границы. Мы периодически разговариваем с водителями, которые везут перегруз. Они говорят: мы отдаём пять-десять тысяч тенге на каждом посту. Мы проходим, нас не взвешивают, - рассказал грузоперевозчик Виталий Лебедев.

Транспортные инспекторы наоборот рапортуют о неусыпном контроле на дорогах. Только за четыре месяца 2018 года за перегруз оштрафованы почти полторы тысячи водителей, которые уже принесли государственной казне в качестве штрафов 180 миллионов тенге.

- Минимальный штраф опять же идёт в зависимости от субъекта, который нарушитель. От 40 МРП для физических лиц до тысячи МРП для субъектов крупного предпринимательства при нарушении свыше десяти тонн, - прокомментировал руководитель ситуационного центра Комитета транспорта Арлан Закарьянов.

На популярном интернет-ресурсе грузоперевозчиков сотни различных предложений. Как правило, здесь указывают максимальный объём груза около 20 тонн. Но при личной беседе можно выяснить и дополнительные условия.

Контроль на дорогах время от времени даёт сбой. А если верить самим грузоперевозчикам, то его нет вовсе. В то время, как одни зарабатывают нечестным путём, другие, законопослушные, вынуждены смотреть им вслед, глуша соблазн последовать их примеру.

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