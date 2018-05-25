Китайцев лишили 22 тысяч порносайтов

Китайские чиновники много лет ведут борьбу с эротическим контентом, который, по их мнению, может нанести моральный и физический вред несовершеннолетним.

Китайские власти заблокировали доступ к 22 тысячам порталов с порнографическим контентом с начала 2018 года. Об этом сообщает издание China Daily.

Сотрудники Национального управления по борьбе с порнографией и незаконными публикациями КНР сообщили о расследовании 390 случаев злоупотребления в сети. По итогам рассмотрения этих эпизодов было удалено 1,75 миллиона различных объектов.

На данный момент на рассмотрении ведомства находятся 50 дел. Чиновники также посетовали, что, несмотря на противодействие распространению порнографии, файлы по-прежнему легко обнаружить в интернете.

Китайские чиновники много лет ведут борьбу с эротическим контентом, который, по их мнению, может нанести моральный и физический вред несовершеннолетним. Два года назад альянс волонтеров по интернет-безопасности в стране приглашал на работу людей с ограниченными возможностями: им предстояло оценивать рейтинг порнографических снимков. В дальнейшем их опыт планировалось адаптировать для автоматического обнаружения и блокировки порно в сети.

Источник: Lenta.ru

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