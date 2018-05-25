В Шымкенте экс-сотрудников РОВД осудили за сбыт наркотиков
Двум замам дали по 10 лет, а участковому - штраф в 70-кратном размере.
Фото : inform.kz 25 мая 2018, 01:37
В специализированном межрайонном уголовном суде Шымкента вынесли приговор экс-сотрудникам Отырарского РОВД - двум заместителям и одному участковому, передаёт МИА «Казинформ».
«Двум замам дали по 10 лет, а участковому - штраф в 70-кратном размере. Приговор ещё не вступил в законную силу. Была апелляция, ее рассмотрели, приговор изменили. Сейчас они ждут вступления приговора в законную силу. Пока, что именно изменила апелляция, мы не знаем... Вину свою они не признали», - сообщил судья-координатор СМУС Абинур Карабаев.
Напомним, в мае 2017 года в результате совместных оперативных мероприятий ДВД ЮКО и ДКНБ ЮКО были задержаны трое полицейских по подозрению в перевозке и хранении наркотических средств и ещё один - в получении взятки с использованием своего служебного положения.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4919993-cda02bcd7113f15d58535785fa0f3e6a
Сейчас читают
Читайте также