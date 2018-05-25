В Шымкенте экс-сотрудников РОВД осудили за сбыт наркотиков

Двум замам дали по 10 лет, а участковому - штраф в 70-кратном размере.

В специализированном межрайонном уголовном суде Шымкента вынесли приговор экс-сотрудникам Отырарского РОВД - двум заместителям и одному участковому, передаёт МИА «Казинформ».

«Двум замам дали по 10 лет, а участковому - штраф в 70-кратном размере. Приговор ещё не вступил в законную силу. Была апелляция, ее рассмотрели, приговор изменили. Сейчас они ждут вступления приговора в законную силу. Пока, что именно изменила апелляция, мы не знаем... Вину свою они не признали», - сообщил судья-координатор СМУС Абинур Карабаев.

Напомним, в мае 2017 года в результате совместных оперативных мероприятий ДВД ЮКО и ДКНБ ЮКО были задержаны трое полицейских по подозрению в перевозке и хранении наркотических средств и ещё один - в получении взятки с использованием своего служебного положения.





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