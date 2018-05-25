В Сети появилось видео, как арестанты встречают авторитета Шакро Молодого

Шакро Молодой, которого называют вором в законе, был задержан в 2016 году.

В соцсетях появилось видео из Пресненской пересыльной тюрьмы, на котором арестанты ведут неформальную перекличку и особо приветствуют авторитета Шакро Молодого (он же Захарий Калашов), пишет "Московский Комсомолец".

Церемония выглядит пышно: некий мужчина в майке-алкоголичке, уцепившись руками за решетку, выкликает: «Первый корпус! Второй корпус!» Арестанты за кадром откликаются хором.

«Мира и благополучия нашему дому, всему людскому!»- продолжает «спикер», и велит «всем вместе тепло поприветствовать нашего старшего брата Шакро Молодого, который сегодня заехал к нам на централ». Под конец все кричат фразу «Жизнь воров!».

Шакро Молодой, которого называют вором в законе, был задержан в 2016 году по делу, связанному с перестрелкой возле кафе Elements на Рочдельской улице в Москве и вымогательством взятки. В марте этого года Никулинский райсуд назначил Калашову наказание в 9 лет и 10 месяцев колонии.

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