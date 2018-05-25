Во избежание скопления транспортных средств в приграничных пунктах пропуска, расположенных в местах убытия товаров Евразийского экономического союза с таможенной территории Евразийского экономического союза, 24 мая 2018 года в целях проведения разъяснительных работ сотрудниками Департамента государственных доходов по Жамбылской области с участием участников ВЭД, таможенных представителей и перевозчиков проведен «круглый стол».

На заседании «круглого стола» было разъяснено, что одной из новелл Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) являются особенности применения, завершения и прекращения действия таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров ЕАЭС, перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем.

Таможенные операции, связанные с помещением товаров ЕАЭС, перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем, под таможенную процедуру таможенного транзита, совершаются исключительно в таможенном органе, в регионе деятельности которого находится отправитель товаров ЕАЭС, в следующих случаях:

1) товары ЕАЭС перевозятся железнодорожным транспортом, за исключением товаров ЕАЭС, перевозимых в почтовых, багажных (почтово-багажных) вагонах, следующих в составе пассажирских поездов;

2) в государстве-члене, на территории которого товары ЕАЭС помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита, в отношении таких товаров установлены ставки вывозных таможенных пошлин;

3) условиями перевозки предусмотрено совершение грузовых операций на территориях государств, не являющихся членами ЕАЭС.

Вне зависимости от вышеуказанных положений, таможенные операции, связанные с помещением товаров ЕАЭС, перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, воздушным транспортом, под таможенную процедуру таможенного транзита, совершаются исключительно в таможенном органе места убытия.

Таможенные операции, связанные с помещением товаров ЕАЭС, перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, железнодорожным транспортом в почтовых, багажных (почтово-багажных) вагонах, следующих в составе пассажирских поездов, под таможенную процедуру таможенного транзита, совершаются в таможенном органе, в зоне деятельности которого находится отправитель товаров ЕАЭС.

Местом доставки товаров ЕАЭС, перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, железнодорожным транспортом в почтовых, багажных (почтово-багажных) вагонах, следующих в составе пассажирских поездов, является зона таможенного контроля таможенного органа, в регионе деятельности которого будет осуществлена выгрузка таких товаров ЕАЭС.

Местом доставки товаров ЕАЭС, перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем, является зона таможенного контроля таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место прибытия.