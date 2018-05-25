О порядке применения ККМ в предпринимательской деятельности

При совершении покупок, приобретении услуг расчеты с гражданами осуществляются через ККМ с выдачей чеков. Казалось бы, ситуация ясна и понятна. Пришел покупатель, совершил покупку, приобрел необходимый товар в торговом центре либо ему оказали услугу за наличный расчет и (или) расчет с использованием платежных карточек, выдали ему чек. Многие покупатели не придают должного значения на невыдачу чеков продавцами. Невыдача чека способствует занижению получаемого дохода хозяйствующего субъекта, что в свою очередь, влияет на полноту поступления налогов в бюджет. Поэтому хотим обратиться ко всем гражданам, в том числе гостям, отдыхающим на базах отдыха Восточно-Казахстанской области («Алаколь», «Голубой залив» и др.) при покупке товаров, получении услуг обязательно требуйте чек контрольно-кассовой машины. Так как, требуя выдачу чека, Вы отстаиваете не только свои интересы и права, но и государства в виде пополнения бюджета налогами.

При этом ДГД по Восточно-Казахстанской области разъясняет, что действующим налоговым законодательством предусмотрено положение о том, что не у всех лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, возникают обязательства по применению контрольно-кассовой машины.

Так, согласно налоговому законодательству на территории Республики Казахстан денежные расчеты за наличный расчет и с использованием платежной карточкой производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин.

Вместе с тем, такие обязательства по применению контрольно-кассовой машины при денежных расчетах не распространяются на следующие категории лиц: физических лиц, адвокатов и медиаторов, а также индивидуальных предпринимателей (кроме реализующих подакцизные товары), осуществляющих деятельность с применением специального налогового режима на основе патента, в рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса через нестационарные торговые объекты на территории открытых торговых рынков, а также в рамках СНР на основе уплаты единого земельного налога по деятельности, на которую распространяется данный специальный налоговый режим (подпункты 1-3 пункта 2 статьи 166 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года № 120-VI).

Для сведения сообщаем, что 1 января 2018 года изменено требование, предъявляемое при регистрации контрольно-кассовых машин в налоговых органах, т.е. при постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат только технически исправные контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр, за исключением налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования (пункт 1 статьи 167 Налогового кодекса).

Торговые автоматы и терминалы оплаты услуг, осуществляющие денежные расчеты при торговых операциях или оказании услуг посредством наличных денег, подлежат оснащению контрольно-кассовыми машинами.

С 1 июля 2015 года для налогоплательщиков осуществляющих оптовую и (или) розничную реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной продукции, с 1 января 2016 года для налогоплательщиков осуществляющих виды деятельности, по перечню, установленному приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 206, предусмотрена обязанность по применению контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах.

При этом обязанность по применению контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных не распространяются на налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.

При применении контрольно-кассовых машин предъявляются следующие требования:

1) осуществляется постановка контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе до начала деятельности, связанной с денежными расчетами;

2) осуществляется выдача чека контрольно-кассовой машины или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу;

3) обеспечивается доступ должностных лиц налоговых органов к контрольно-кассовой машине.

При этом сообщаем, что чек контрольно-кассовой машины должен содержать следующую информацию:

1) наименование налогоплательщика;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) заводской номер контрольно-кассовой машины;

4) регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе;

5) порядковый номер чека;

6) дату и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

7) цену товара, работы, услуги и (или) сумму покупки;

8) фискальный признак;

9) наименование оператора фискальных данных и реквизиты интернет-ресурса оператора фискальных данных для проверки подлинности контрольного чека контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных.

Ответственное лицо налогоплательщика при эксплуатации контрольно-кассовой машины:

1) осуществляет ввод информации о денежном расчете;

2) в случае отсутствия электроэнергии или неисправности контрольно-кассовой машины заполняет и выдает товарный чек;

3) в случае временного отсутствия сети телекоммуникаций, предоставляемых оператором фискальных данных, использует автономный режим работы контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных;

4) заполняет книгу учета наличных денег;

5) при завершении смены выполняет процедуру «конец смены» путем снятия сменного отчета (Z-отчет) согласно техническим требованиям изготовителя модели контрольно-кассовой машины.

Таким образом, граждане Республики Казахстан, при приобретении товаров, работ или услуг посредством наличных денег и (или) расчетов с использованием платежных карточек имеют право требовать от продавца выдачу чека контрольно-кассовой машины, документа, подтверждающего факт осуществления между продавцом и покупателем денежного расчета и продавец обязан выдать данный чек покупателю при наличии обязательств по применению контрольно-кассовой машины. В случае отсутствия электроэнергии или неисправности контрольно-кассовой машины продавец обязан заполнить и выдать товарный чек.

Доводим до сведения, что Кодексом РК от 5 июля 2014 года № 235-V «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность (статья 284) за неприменение контрольно-кассовой машины при осуществлении на территории Республики Казахстан денежных расчетов, производимых при торговых операциях, выполнении работ, оказании услуг посредством наличных денег, а также применение контрольно-кассовой машины, являющейся неисправной или не состоящей на учете в органе государственных доходов по месту использования в виде предупреждения.

При этом за вышеуказанные действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъектов малого предпринимательства в размере 15 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 30 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 50 МРП.

Также Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыдачу чека контрольно-кассовой машины или товарного чека либо выдаче чека контрольно-кассовой машины или товарного чека на сумму больше или меньше уплаченной за товар или услугу в виде предупреждения.

При этом за вышеуказанное деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъектов малого предпринимательства в размере 20 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 30 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 40 МРП.

В связи с чем, еще раз обращаемся к населению и призываем Вас отстаивать собственные интересы как потребителей товаров, работ и услуг, повышать гражданскую активность путем требования чека контрольно-кассовой машины за приобретенный товар либо оказанную услугу, тем самым способствовать в пополнении бюджета нашего государства.

В случае не выдачи чека контрольно-кассовой машины, граждане могут обратиться с жалобой на нарушения в органы государственных доходов с указанием конкретных фактов и обстоятельств при наличии у налогоплательщика (продавца) обязательств по применению контрольно-кассовой машины в предпринимательской деятельности.