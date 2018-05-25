Глава государства подписал Закон по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности

24 мая 2018 года Главой государства публично подписан Закон по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности.

Закон направлен на дерегулирование бизнеса, снижение издержек бизнеса и устранение административных барьеров.

В результате принятия Закона концептуально поменяется система государственного контроля и надзора. Будет внедрен институт профилактического контроля.

Существенно снизится контрольно-надзорная нагрузка на бизнес, так как исключены 20 сфер контроля из 114, сокращены контрольные функции почти на 30 %.

Сокращены сроки проведения проверок по особому порядку с 30 до 15 рабочих дней, внеплановых проверок - с 30 до 10 рабочих дней.

Ограничены возможности неоднократного продления срока проведения проверок не более одного раза.

Упорядочены и систематизированы информационные инструменты. В результате их количество сократится на 30 %, что существенно уменьшит издержки бизнеса, связанные со сдачей различного рода отчетностей, справок и другой информации.

Подписанный Закон впервые законодательно закрепил регулирование вопросов оказания субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора обязательных услуг физическим и юридическим лицам.

В целях достижения поставленной Главой государства задачи по вхождению в первую 30-ку стран в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business» в рамках Закона реализован 6-ой пакет законодательных инициатив.

Данные инициативы предусматривают введение запрета на истребование печати у бизнеса, упрощение порядка выдачи сертификата о происхождении товара при экспорте, введение инструментов факторинга и финансового лизинга для процедур банкротства и реабилитации, а также совершенствование принципа «одного окна» в сфере строительства.

Принятие Закона позволит также улучшить условия правового регулирования предпринимательской деятельности и снизить административную нагрузку и издержки предпринимателей.

См. также Что изменилось в регулировании предпринимательской деятельности?