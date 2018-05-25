Алматинский воришка станцевал на камеру
Телодвижения вора оценили в Казнете, оставив более 400 комментариев.
Фото : YouTube25 мая 2018, 06:30
Воришка, укравший велосипед в многоэтажке одного из алматинских микрорайонов попал на видео, сообщает InAlmaty.kz.
Перед кражей велосипеда воришка станцевал в лифе. Видео появилось в паблике kris_p_almaty.
Злодеяние произошло в микрорайоне Аккент в 01:40 ночи. Мужчина поднялся за добычей на 9 этаж на лифте, забрал велосипед и направился с ним на лестничный пролет. На кадрах видно, как нарушитель закона задорно танцует перед ограблением.
Телодвижения вора оценили подписчики паблика, оставив более 400 комментариев.
"Это история о мальчике с суровой жизнью, где ему пришлось воровать, чтобы выжить, а в душе он всегда мечтал танцевать, выступать на сцене - он просто хочет, чтобы его признали", - написал один из комментаторов.
"Позитивный настрой на дело", - прокомментировал другой подписчик паблика.
"Это фиаско", - резюмировал третий.
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