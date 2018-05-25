В WhatsApp нашли новую прореху в безопасности

Баг распространен как у пользователей iOS, так и Android-устройств.

Пользователи WhatsApp обнаружили новый баг, который позволяет абонентам выходить из черного списка. Об этом они пожаловались в Twitter.

Благодаря уязвимости юзеры, которых пользователь заранее заблокировал, все равно могут отправлять ему сообщения и просматривать статус.

Guys please, why am I still getting WhatsApp messages from this person even when I already blocked him?



Is there a new way to blocking a number from sending you messages on WhatsApp?



Please help!!! pic.twitter.com/GuUrq1nSjT — Ariyo Ose (@Osesax) 22 мая 2018 г.

«Люди, почему я продолжаю получать сообщения от этого человека даже после того, как я его заблокировал?» — написал встревоженный пользователь под ником @osesax. На приложенном снимке видно, что его собеседник действительно находится в черном списке, однако сообщения все равно доходят до адресата.

Позднее подобную проблему подтвердили еще несколько юзеров. Причем баг распространен как у пользователей iOS, так и Android-устройств.

Разработчики WhatsApp пока никак не отреагировали на многочисленные жалобы. Тем не менее, журналисты The Sun нашли временный способ для борьбы со спамерами и нежелательными контактами. Для этого нужно сначала разблокировать назойливых собеседников, а затем снова забанить их.

В начале мая шутники распространили в мессенджере WhatsApp сообщение, которое способно вывести смартфоны пользователей из строя. Получив подобное послание, юзерам приходилось принудительно перезагружать устройство.

Источник: Lenta.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!