В WhatsApp нашли новую прореху в безопасности

Пользователи WhatsApp обнаружили новый баг, который позволяет абонентам выходить из черного списка. Об этом они пожаловались в Twitter.

Благодаря уязвимости юзеры, которых пользователь заранее заблокировал, все равно могут отправлять ему сообщения и просматривать статус.

Guys please, why am I still getting WhatsApp messages from this person even when I already blocked him?



Is there a new way to blocking a number from sending you messages on WhatsApp?



Please help!!! pic.twitter.com/GuUrq1nSjT