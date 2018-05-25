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Ракета Илона Маска сожгла камеру фотографа NASA

Это первый сгоревший на запуске фотоаппарат фотографа, который снимает старты для NASA с 1989 года.

Фото : newsone.ua25 мая 2018, 07:21

Фотограф NASA Билл Ингаллс остался без камеры из-за запуска ракеты Falcon 9, которой он снимал накануне на базе “Ванденберг” в Калифорнии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Что ж, одна из камер, установленных за периметром стартовой площадки, оказалась немного поджаренной. И да, она продолжала снимать, пока не погибла”, — сообщил фотограф.

В момент запуска ракеты пострадала камера Canon, которую Ингаллс установил в 402 метрах от старта, помимо других пяти, установленных в других местах. Из-за небольшого пожара, возникшего после запуска, камера получила термические повреждения. В то же время, остальные камеры остались целы.

“Пожарная команда "Ванденберга" справилась с огнем довольно быстро, но к сожалению камера поджарилась раньше”, — написал фотограф.

Это первый сгоревший на запуске фотоаппарат фотографа, который снимает старты для NASA с 1989 года.

Тем не менее, камера успела снять запуск самой ракеты, а на одном из последующих кадров видно пламя возле нее.


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