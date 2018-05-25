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Кот прокатился на крыше машины на скорости 100 километров в час

Как его при этом не сдуло ветром, остается непонятным.

Фото : goodfon.ru25 мая 2018, 07:57

Перепуганный кот прокатился на крыше автомобиля в Небраске, США, сообщило KTVQ News. Видеозапись инцидента сделала и выложила на YouTube женщина, ехавшая рядом, сообщает канал 360°.

На кадрах видно, что перепуганное животное сидит на крыше автомобиля, несущегося на довольно высокой скорости. Как его при этом не сдуло ветром, остается непонятным. Фактически кота спасла неравнодушная автор ролика, которая привлекла внимание водителя и сообщила ему о пассажире.

Как говорится в обзоре, вероятнее всего, на крышу автомобиля животное привело любопытство. Видеозапись уже привлекла внимание зоозащитных организаций, которые намереваются выяснить судьбу пушистого седока.


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