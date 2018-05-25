В Алматы созданы спецгруппы для мониторинга кадров с видеожетонов полицейских

Для мониторинга информации с регистраторов при Департаменте созданы специальные группы, из числа опытных офицеров.

Кадры с нагрудных видеожетонов полицейских отныне будут изучать специальные группы. Мера, как выяснилось, защитная - в последнее время в Алматы участились случаи нападений и угроз в адрес правоохранителей, говорят в ДВД, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Полицейские смотрят кадры, на которых водитель с кулаками бросается на инспектора полиции. Оскорбляет его и отказывается пройти экспертизу на алкоголь. При этом, явно пьяный мужчина требует вернуть ему ключи от машины. Далее посыпались угрозы.

Таких эпизодов немало в повседневных буднях полицейских, которые день и ночь охраняют покой алматинцев. Разобраться в подобных ситуациях помогают видеожетоны. Кадры с которых, становятся неопровержимыми доказательствами неправомерных действий нарушителей, чаще всего подвыпивших автолюбителей, отмечают в полиции. Для мониторинга информации с регистраторов при Департаменте созданы специальные группы, из числа опытных офицеров.

«Во-первых, это помогает нам исключать коррупционные факты. Во-вторых, разрешение конфликтных ситуаций, что было очень часто. Поступали заявления о том что, граждане жаловались на неправомерные действия сотрудников полиции. После того как проводился анализ этой информации сведения не подтверждались. И, в третьих, мы имеем возможность следить за несением службы инспекторов, видим как он ведет себя, насколько он профессионален, корректен в общении с гражданами», - сообщила официальный представитель ДВД г. Алматы Салтанат Азирбек.

Два года назад, министерством внутренних дел принято решение о снабжении личного состава наружных и строевых подразделений полиции видеорегистраторами. Процедура осуществлялась поэтапно. Одними из первых нагрудные видеожетоны получили алматинские полицейские. Устройства им выдаются перед заступлением на службу точно так же, как и табельное оружие.

«На первоначальном этапе было приобретено 600 видеорегистраторов, нагрудных знаков. Был проведен инструктаж, обучение по использованию и считыванию видеоинформации с данных регистраторов. На сегодняшний день весь личный состав дорожно-патрульной полиции, специализированного батальона дорожно-патрульной полиции оснащен стопроцентно нагрудными видеожетонами», - отметила официальный представитель ДВД г. Алматы Салтанат Азирбек.

В этом году планируется обеспечить нагрудными видеожетонами участковых и инспекторов ювенальной полиции. Стоит отметить, что информация с видеожетонов используется для внутреннего пользования и доступна только для специальных мониторинговых групп, которые, кстати, сформированы из числа опытных офицеров. Мера вынужденная - после целого ряда случаев нападения на полицейских.

С начала года зафиксированы 24 факта оскорблений, неповиновении и нападений на алматинских полицейских. Все случаи рассмотрены и направлены в суд для принятия процессуальных решений.

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