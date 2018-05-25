Моргана Фримана обвинили в сексуальных домогательствах

Морган Фримен стал очередным голливудским актером, которого обвинили в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах. Сам он уже извинился перед всеми, кого мог обидеть.

Восемь женщин обвинили американского актера Моргана Фримена в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, сообщает телекомпания CNN. Одна из них заявила, что во время съемок фильма «Уйти красиво» в 2015 году актер трогал ее, пытался задирать юбку и спрашивал, носит ли она нижнее белье, сообщает РБК.

Другая собеседница CNN сообщила, что во время работы над фильмом «Иллюзия обмана» в 2012 году Фримен неоднократно допускал комментарии по поводу ее тела и приставал к ней. По словам женщины, работать с актером из-за этого было некомфортно.

Несколько женщин рассказывали, что сразу после знакомства с ними на съемочной площадке Фримен мог отпустить пошлые шутки или беззастенчиво уставиться на их грудь.

«Мы знали, что при нем не стоит носить одежду, которая открывала грудь», — сказала одна из собеседниц телекомпании.

Сам Фримен спустя два часа после появления публикации CNN опубликовал заявление, в котором сообщил, что никого намеренно не хотел обидеть, сообщает Variety.

«Я извиняюсь перед всеми, кто чувствовал себя некомфортно или счел мое поведение неуважительным. У меня не было подобных намерений», — отметил актер.

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