Депутаты проинспектировали западную группу войск

Заседание прошло в одной из частей Регионального командования «Запад».

Создание современной военной инфраструктуры и оснащение армии, подготовка личного состава и социальная защита военнослужащих. Эти и другие вопросы, интересующие военных в Атырау, на выездном заседании рассмотрели члены Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК, сообщает "Хабар 24".

Заседание прошло в одной из частей Регионального командования «Запад», она находится в Атырауской области. Этот регион стратегический. Здесь проходит не только сухопутная граница, но и морские рубежи Казахстана на Каспийском море. На примере части, где побывали депутаты, видно, как развивается казахстанская армия. На вооружении бойцов современные средства связи, новые боевые машины и комплексы специальных средств казахстанского производства. Растет и социальная защита военнослужащих.

- С этого года вступило в действие законодательство, которое позволяет нам социально защищать наших военных. Это изменения и дополнения в закон «О жилищных отношениях». Теперь каждый военный имеет возможность открыть специальный лицевой счет и на нем аккумулировать средства, для того чтобы иметь собственное жилье, - говорит депутат Мажилиса Парламента РК Мухтар Ерман.

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