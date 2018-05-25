Казахстанские пограничники показали рукопашный бой на российской базе

На турнир с целью победить приехали самые лучшие бойцы единоборства, прошедшие в частях и подразделениях ведомств соответствующий отбор.

Казахстанские пограничники в ХХV Международном турнире по рукопашному бою, проведенному в рамках Спартакиады пограничных ведомств государств участников СНГ завоевали почетное общекомандное второе место, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

В соответствии с Планом-графиком международных мероприятий Комитета национальной безопасности Республики Казахстан на 2018 год, Плана мероприятий Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ в мае на базе Голицынского Института ФПС России проведен турнир, в котором приняли участие 214 бойцов из 26 сборных команд правоохранительных органов, силовых структур и ведомств Российской Федерации, в том числе пять команд Пограничных ведомств Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана и Таджикистана.

На турнир с целью победить приехали самые лучшие бойцы единоборства, прошедшие в частях и подразделениях ведомств соответствующий отбор. Участвовали 3 заслуженных мастера спорта, 9 мастеров спорта международного класса, 49 мастеров спорта, 85 кандидатов в мастера спорта, 19 бойцов имеющие 1 разряд по единоборству.

По итогам трехдневных, зрелищных соревнований Пограничных ведомств государств – участников СНГ общекомандные места распределились следующим образом.

Первое место завоевала команда пограничной службы России, вторыми сильнейшими атлетами турнира стали стражи границы Казахстана, на третьем оказались пограничники Узбекистана. Четвертые и пятые места разделили бойцы из Республики Беларусь и Республики Таджикистан.

По итогам Международного турнира наша команда завоевала 4 место. В личном зачете военнослужащими Пограничной службы КНБ Республики Казахстан занято 5 - вторых мест, 2- третьих мест из 9 весовых категорий.

Представляли пограничную службу Казахстана – офицеры воинских частей 2035 старший лейтенант Ернур Кытапбай, 2086 старший лейтенант Багжан Исмайлов, разведчики ДШМГ «Боран» сержант Сагынай Шукыр и рядовой Баглан Нуржанулы, курсант Академии ПС КНБ РК младший сержант Шынгыс Жангазы, разведчик воинской части 2019 ефрейтор Нурбол Скаков и контролер воинской части 2098 рядовой Бейбарыс Бауыржанулы.

По итогам соревнований команды были награждены Кубком Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ, ценными подарками, медалями и грамотами.

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