Кто стоит за обвалом турецкой лиры?

По мнению заместителя премьер-министра Турции, падение лиры - это заговор с целью сорвать досрочные выборы.

Заместитель премьер-министра и пресс-секретарь Совета министров Бекир Боздаг заявил в среду, что недавнее падение лиры является результатом заговора против Турции, стоящей на пороге досрочных президентских и парламентских выборов, намеченных на 24 июня, передает mk-turkey.ru.

«Те, кто считает, что могут изменить результаты выборов, играя с курсом лиры и нанося ущерб бюджету, заблуждаются. Эта страна понимает, что это заговор и кто эти заговорщики и кукловоды», - сказал Боздаг во время предвыборного митинга в турецкой провинции Йозгат.

Напомним, в среду турецкая лира, которая уже на протяжении некоторого времени теряет свои позиции по отношению к доллару США, резко упала до 4,90 за доллар.

Министр финансов Нихат Зейбекчи заявил, что в Турции происходят «неправильные» колебания процентных ставок и валютных курсов.

«Мы убеждены, что сделаем всё правильно, когда это потребуется», - написал Зейбекчи в своем микроблоге в Twitter.

Заместитель премьер-министра Реджеп Акдаг утверждает, что «определённые круги» пытаются подорвать продолжающийся успех президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Акдаг также сказал, что для нормализации экономики после выборов потребуется стабильная политическая среда, подразумевая, что оппозиционный союз между Народно-республиканской партией (НРП), «Хорошей партией» и «Партией счастья» не сможет этого обеспечить.

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