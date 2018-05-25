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США расследуют отмывание денег при строительстве газопровода из Казахстана в Китай

Три обвиняемых проживают за пределами Соединенных Штатов.

Фото : ИноСМИ25 мая 2018, 09:59

Власти США предъявили гражданину России обвинения в отмывании денег, связанные со строительством газопровода из Казахстана в Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский минюст.

В заявлении говорится, что 50-летний Виталий Лешков (Vitaly Leshkov), по данным следствия, участвовал в преступной схеме по отмыванию коррупционных выплат иностранным чиновникам, которые совершались в пользу филиала Rolls-Royce в штате Огайо с целью обеспечить участие компании в контрактах на поставку оборудования.

Помимо россиянина обвинения в отмывании денег в рамках этого дела предъявлены гражданину Армении Азату Мартиросяну (Azat Martirossian) и гражданину Греции Петросу Контогурису (Petros Contoguris).

Отмечается, что все три обвиняемых проживают за пределами США.


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