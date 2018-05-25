Казахстанцам для поездки на ЧМ по футболу рекомендовали оформлять медстраховку

Посольство РК в России для безопасности казахстанцев, отправляющихся на ЧМ по футболу, оформить перед поездкой медицинскую страховку, передает zakon.kz.

Также отметим, что особые правила регистрации для иностранцев, в том числе для граждан Казахстана, вводятся в России с 25 мая по 25 июля 2018 года на протяжении ЧМ по футболу. Напомним, что казахстанцы обязаны в течение трех дней со дня прибытия обратиться для регистрации в соответствующий территориальный орган МВД РФ или в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ). Процедура регистрации происходит совместно с принимающей стороной (физическим или юридическим лицом: родственником, знакомым, а также организацией, не оказывающей гостиничные услуги).

Особый режим устанавливается в городах проведения матчей: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

"При обращении необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт/удостоверение личности), миграционную карту, написать заявление и заполнить бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина. Регистрационный орган, в свою очередь, должен выдать отрывной талон бланка уведомления и проставить штамп на миграционной карте. При этом срок регистрации исчисляется со дня прибытия в указанный город, а не со дня въезда в Российскую Федерацию. Регистрационные территориальные органы МВД РФ и МФЦ будут работать в указанный период в усиленном режиме (ежедневный прием, в том числе в выходные, нерабочие и праздничные дни)", - говорится в сообщении на сайте казахстанского посольства.

Регистрацию лиц, размещающихся в гостиницах, санаториях, домах отдыха, производят администрации этих учреждений в течение одного дня.

На остальной территории РФ для граждан Республики Казахстан действует прежний режим – без регистрации до 30 дней. Если срок пребывания превышает этот период, регистрация обязательна. Общий срок пребывания по частным делам не должен превышать 90 суток в течение 180 дней.

Об остальных правилах, с которыми следует ознакомиться казахстанцам перед поездкой на чемпионат, вы можете здесь.