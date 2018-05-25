Установлен подозреваемый в поджоге человека в Темиртау
25-летний житель города признался в том, что в ходе возникшей ссоры нанес телесные повреждения потерпевшему.
Фото : zakon.kz25 мая 2018, 10:29
Полиция Темиртау установила подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого нашли в районе улицы Панфилова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.
Напомним, 20 мая текущего года по факту обнаружения трупа обгоревшего человека в Темиртау было начато досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство».
"Под личным контролем руководства ДВД области сотрудниками полиции были приняты все необходимые меры для задержания подозреваемого лица. В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции задержан 25-летний житель города, который признался в том, что в ходе возникшей ссоры нанес телесные повреждения потерпевшему и с целью сокрытия преступления поджег тело", - сообщили в полиции.
На данный момент задержанный водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.
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