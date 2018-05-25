Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Установлен подозреваемый в поджоге человека в Темиртау

25-летний житель города признался в том, что в ходе возникшей ссоры нанес телесные повреждения потерпевшему.

Фото : zakon.kz25 мая 2018, 10:29

Полиция Темиртау установила подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого нашли в районе улицы Панфилова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Напомним, 20 мая текущего года по факту обнаружения трупа обгоревшего человека в Темиртау было начато досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство».

"Под личным контролем руководства ДВД области сотрудниками полиции были приняты все необходимые меры для задержания подозреваемого лица. В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции задержан 25-летний житель города, который признался в том, что в ходе возникшей ссоры нанес телесные повреждения потерпевшему и с целью сокрытия преступления поджег тело", - сообщили в полиции.

На данный момент задержанный водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты