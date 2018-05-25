Казахстанцы погрязли в кредитах

Самыми закредитованными являются алматинцы - на одного экономически активного жителя финансового центра приходится 1,2 млн тенге.

Закредитованность населения растет: каждый трудоспособный казахстанец должен банкам только по потребительским кредитам в среднем уже более 2 месячных окладов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Так, объем кредитования физических лиц за год вырос на 13,3% (и на 0,7% - с начала года), и составил на конец марта 2018 года 4,6 трлн тг.

Объем потребительских кредитов физическим лицам вырос за год на 18% (с начала года на 1,9%), до 3 трлн тг, что составляет 65% от розничных кредитов (годом ранее - 62,4%, на начало года - 64,3%).

Уровень потребительской закредитованности к концу марта 2018 вырос за год на 16,9%, и составил 331,2 тыс. тг на одного экономически активного жителя, или 2,2 среднемесячных заработных платы (годом ранее - 2).

Количество экономически активного населения (ЭАН) за аналогичный период выросло всего на 0,9%, и составило почти 9 млн человек, из них 5,2 млн - в городах, и 3,8 млн - в селах.

По регионам РК самыми закредитованными являются алматинцы - на одного экономически активного жителя финансового центра приходится 1,2 млн тг (годом ранее - 1 млн тг) объема потребительской задолженности, или 6,2 месячных оклада (годом ранее - 5,8).

Следом идет Мангистауская область, где объем потребительской задолженности на одного экономически активного жителя составил 522,6 тыс. тг (годом ранее - 442,8 тыс. тг), или 1,9 месячных оклада (годом ранее - 1,8).

На третьем месте по объему потребительской задолженности Астана - 458,6 тыс. тг на одного экономически активного жителя, что составляет 2,1 месячных оклада (годом ранее - 2).