ПРАВМЕДИА: 30 вопросов об алиментах
Ведущий вебинара – известный адвокат Серик Айтбаев подробно разъяснит все спорные вопросы, касающиеся выплаты алиментов.
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Ведущий вебинара – известный адвокат Серик Айтбаев подробно разъяснит все спорные вопросы, касающиеся выплаты алиментов.
Ответим на вопросы:
-кто, кому, в каких случаях и в каком размере должен выплачивать алименты на содержание;
-куда обращаться и как быстрее всего получить алименты;
-как увеличить/уменьшить размер алиментов;
-что делать, если должник вам не выплачивает алименты или скрывает свои доходы.
И еще много интересного.
Кому полезен вебинар:
- Юристам,
- Адвокатам,
- Всем, кто находится в процессе расторжения брака, либо в разводе и хочет взыскать алименты на содержание детей;
- Всем, кто выплачивает алименты.
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