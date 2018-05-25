ПРАВМЕДИА: 30 вопросов об алиментах

Ведущий вебинара – известный адвокат Серик Айтбаев подробно разъяснит все спорные вопросы, касающиеся выплаты алиментов.

Смотрите бесплатный вебинар от ИС «Параграф» на тему «30 горячих вопросов об алиментах».

Ведущий вебинара – известный адвокат Серик Айтбаев подробно разъяснит все спорные вопросы, касающиеся выплаты алиментов.

Ответим на вопросы:

-кто, кому, в каких случаях и в каком размере должен выплачивать алименты на содержание;

-куда обращаться и как быстрее всего получить алименты;

-как увеличить/уменьшить размер алиментов;

-что делать, если должник вам не выплачивает алименты или скрывает свои доходы.

И еще много интересного.

Кому полезен вебинар:

- Юристам,

- Адвокатам,

- Всем, кто находится в процессе расторжения брака, либо в разводе и хочет взыскать алименты на содержание детей;

- Всем, кто выплачивает алименты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!