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ПРАВМЕДИА: 30 вопросов об алиментах

Ведущий вебинара – известный адвокат Серик Айтбаев подробно разъяснит все спорные вопросы, касающиеся выплаты алиментов.

Фото : Хабар 2425 мая 2018, 11:00

Смотрите бесплатный вебинар от ИС «Параграф» на тему «30 горячих вопросов об алиментах».

Ведущий вебинара – известный адвокат Серик Айтбаев подробно разъяснит все спорные вопросы, касающиеся выплаты алиментов.

Ответим на вопросы:

-кто, кому, в каких случаях и в каком размере должен выплачивать алименты на содержание;
-куда обращаться и как быстрее всего получить алименты;
-как увеличить/уменьшить размер алиментов;
-что делать, если должник вам не выплачивает алименты или скрывает свои доходы.
И еще много интересного.

Кому полезен вебинар:

- Юристам,
- Адвокатам,
- Всем, кто находится в процессе расторжения брака, либо в разводе и хочет взыскать алименты на содержание детей;
- Всем, кто выплачивает алименты.


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