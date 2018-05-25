В соответствии с пунктом 4 статьи 720 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» Правительство Республики Казахстан утверждены Правила отнесения месторождения (группы месторождений, части месторождения) твердых видов полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, к категории низкорентабельных и налогообложения в части налога на добычу полезных ископаемых.

Для отнесения месторождения (группы месторождений, части месторождения) к категории низкорентабельных недропользователь, осуществляющий деятельность по контракту на недропользование, предусматривающему разработку месторождения (группы месторождений, части месторождения), в том числе заключенному до 1 января 2009 года, соответствующему критериям, определенным главой 3 настоящих Правил, обращается в уполномоченный орган по государственному планированию (далее - уполномоченный орган) с заявлением.

Заявление об отнесении месторождения (группы месторождений, части месторождения) к категории низкорентабельных на текущий незавершенный календарный год подается в срок не позднее 1 сентября календарного года по форме согласно приложению к настоящим Правилам. К заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) оригинал или нотариально засвидетельствованная копия финансовой отчетности за предыдущий финансовый год, подписанной первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (бухгалтером);

2) оригинал или нотариально засвидетельствованная копия аудиторского отчета за предыдущий финансовый год юридических лиц, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита. В случае, если заявление подается до 1 июня текущего года, то представляются оригинал или нотариально засвидетельствованная копия аудиторского отчета за финансовый год, предшествующий предыдущему финансовому году;

3) оригинал или нотариально засвидетельствованная копия финансовой отчетности юридического лица за истекший период текущего финансового года по состоянию не ранее чем за девяносто дней, предшествующих дате подачи заявления;

4) отчет об исполнении бюджета за предыдущий календарный год, заверенный руководителем юридического лица или лицом, его замещающим;

5) расчет бюджета на текущий календарный год, заверенный руководителем юридического лица или лицом, его замещающим;

6) отчет об исполнении бюджета за текущий календарный год по состоянию не ранее чем за девяносто дней, предшествующих дате подачи заявления, заверенный руководителем юридического лица или лицом, его замещающим;

7) налоговая отчетность по корпоративному подоходному налогу (далее - КПН) по контракту за предыдущий налоговый период;

8) расчет авансовых платежей по КПН (если недропользователь является плательщиком авансовых платежей) и расчет запланированного на текущий отчетный год размера КПН;

9) расчет налоговых обязательств по КПН, а также расчет чистого дохода, рентабельности продаж по контракту за текущий налоговый период с детальной привязкой данных расчетов к бюджету юридического лица за этот же период;

10) обоснование средней цены на минеральное сырье, полезное ископаемое, металл, использованной для расчетов показателей рентабельности по контракту.

Заявление об отнесении месторождения (группы месторождений, части месторождения) твердых видов полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, к категории низкорентабельных в предстоящем календарном году, подается не ранее 1 сентября, но не позднее 1 декабря текущего календарного года, к которому должны быть приложены помимо документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, следующие:

1) расчет бюджета на предстоящий календарный год, заверенный руководителем юридического лица или лицом, его замещающим;

2) расчет налоговых обязательств компании по КПН по контракту, а также расчет чистого дохода, рентабельности продаж по контракту за предстоящий календарный год с детальной привязкой данных расчетов к бюджету юридического лица за этот же отчетный период.

При этом сведения, указанные в подпунктах 3) и 6) пункта 4 Правил, представляются за девять истекших месяцев текущего календарного года.

Постановление вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.