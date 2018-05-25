Ближайшее технологическое будущее предсказали ученые США

По их прогнозам, роботы заменят продавцов и водителей, а люди станут больше использовать виртуальную и дополненную реальности.

Американский журнал Wired сделал прогноз развития технологий на ближайшее будущее. В статье издания приводится семь предсказаний в сферах медицины, торговли, интернета и робототехники, передает lenta.ru.

Первый раздел статьи касается хакерских атак. По мнению авторов, кибернападения со временем станут происходить чаще. От действий злоумышленников будут страдать объекты инфраструктуры, к примеру, крупные заводы, а также предприниматели и простые граждане.

Второй пункт связан с появлением автоматизированных магазинов розничной торговли без касс и продавцов. Авторы материала уверены, что это направление будет развиваться: вскоре необходимые продукты можно будет заказывать через приложение, а их доставкой займутся роботы.

В третьем параграфе рассказывается об обработке персональных данных. Журнал отмечает, что в будущем искусственный интеллект научится распознавать человеческие эмоции по лицу и в зависимости от этого предлагать те или иные товары и продукты.

Четвертое предсказание посвящено медицине. Издание предполагает, что врачи через несколько лет смогут успешно менять ДНК, чтобы лечить генетические заболевания — эта технология будет достаточно доступна.

Пятый прогноз — роботы вместо водителей в рейсах дальнего следования. Отмечается, что это позволит перевозчикам значительно экономить.

Шестой — повсеместное и необходимое использование виртуальной и дополненной реальности. Авторы считают, что обойтись без них в работе в будущем будет практически невозможно.

Наконец, седьмой раздел связан с блокчейн-технологиями. По прогнозу издания, в работе крупных сервисов, например, такси, интернет-магазинов, социальных сетей, будут так или иначе задействованы все пользователи.

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