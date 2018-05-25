Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по обороту биотоплива, представляют в орган государственных доходов по месту осуществления указанной деятельности декларацию по обороту биотоплива «Баланс оборота биотоплива» (далее - декларация) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Декларация представляется в орган государственных доходов ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

Если последний день срока представления декларации приходится на не рабочий день, то днем окончания срока представления декларации считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по обороту биотоплива, представляют декларацию по выбору:

1) в явочном порядке - на бумажном носителе;

2) по почте заказным письмом с уведомлением - на бумажном носителе;

3) в электронном виде посредством информационной системы.

Датой представления декларации в орган государственных доходов по почте заказным письмом с уведомлением является дата отметки о приеме почтовой или иной организации связи.

В частности, в правила внесены следующие изменения:

преамбула изложена в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 4) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года «О государственном регулировании производства и оборота биотоплива» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» ПРИКАЗЫВАЮ:»;

в Правилах представления декларации по обороту биотоплива, утвержденных указанным приказом:

приложение 1 «Декларация по обороту биотоплива «Баланс оборота биотоплива» изложена в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.