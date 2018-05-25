Назначен аким Карасайского района

НАЗНАЧЕНИЕ

По распоряжению акима Алматинской области Амандыка Баталова Жандарбек Далабаев назначен акимом Карасайского района.

ДАЛАБАЕВ Жандарбек Ермекович

Родился в 1959 году. Окончил Казахский государственный университет имени Кирова по специальности - «преподаватель философии», Алматинский ветеринарный институт - по специальности «зооинженер».

Трудовую деятельность начал помощником чабана во втором отделении племенного овцезавода «Кастек». В разные годы занимал должности секретаря Комитета комсомола совхоза имени «60-летия Октября», инструктора отдела агитации и пропаганды, идеологии партийного комитета Жамбылского района, а также заведующего общим отделом.

Работал заместителем директора сельскохозяйственного кооператива «Салкын-Саз», старшим зоотехником овцезавода «Кастек», заместителем директора совхоза «Прогресс», директором центра «Маркетинга и менеджмента», консультантом районного филиала партии «Отан», заведующим отдела внутренней политики аппарата акима района, руководителем аппарата акима, директором средней школы имени Ш.Уалиханова села Узынагаш, руководителем отдела культуры и спорта, заместителем акима района, руководителем областного управления образования, заместителем руководителя аппарата акима Алматинской области.

С августа 2014 года - аким Жамбылского района.

Хроника

Распоряжением акима области Махаббат Бигельдиев освобожден от должности акима Карасайского района в связи с переходом на другую работу.