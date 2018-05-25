Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 327,20 (+1,45), EURKZT_TOD - спрос 382,30, RUBKZT_TOD = 5,3170 (-0,0024), CNYKZT_TOD - 51,3400/51,3630

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментом USDKZT_TОМ сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 28 мая в США (День памяти). В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE. По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 327,20 тенге за доллар (+1,45 тенге), объем торгов - 73 300 тыс. USD (+5 050 тыс. USD); - по евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 382,30 тенге за евро при отсутствии предложения; - по евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали; - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3170 тенге за рубль, объеме торгов 10 000 тыс. рублей; - по китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 51,3400 тенге за юань, предложение - 51,3630 тенге за юань. На рынке операций валютного свопа: - по CNYKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по CNYKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается. Для указанных инструментов данная сессия является основной.