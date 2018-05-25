Назначен аким Жамбылского района
По распоряжению акима Алматинской области Амандыка Баталова акимом Жамбылского района назначен Алиев Багдат Байшалович.
АЛИЕВ Багдат Байшалович
Родился в 1958 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности - «ученый - агроном».
Трудовую деятельность начал старшим чабаном конезавода «Дегерес» Жамбылского района. В разные годы работал методистом-инструктором, агрономом конезавода, секретарем Жамбылского райкома ЛКСМК, научным сотрудником КазНИИ полеводства. Занимал должности старшего референта районного Совета народных депутатов, директора овцехозяйства «Аќтерек», председателя Комитета по земельным ресурсам Жамбылского района.
Внес вклад в развитие сельскохозяйственной сферы Жамбылского района, работая председателем АО «Сункар», руководителем управления сельского хозяйства района - заместителем главы районной администрации. Занимал должность первого заместителя председателя Жамбылского районного филиала партии «Отан», секретаря районного маслихата и руководителя управления сельского хозяйства.
С июля 2013 года - аким Кербулакского района.
Хроника
Распоряжением акима области Жандарбек Далабаев освобожден от должности акима Жамбылского района в связи с переходом на другую работу.
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