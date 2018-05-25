 
Новости за сегодня

Назначен аким Жамбылского района

 

По распоряжению акима Алматинской области Амандыка Баталова акимом Жамбылского района назначен Алиев Багдат Байшалович.

АЛИЕВ Багдат Байшалович

Родился в 1958 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности - «ученый - агроном».

Трудовую деятельность начал старшим чабаном конезавода «Дегерес» Жамбылского района. В разные годы работал методистом-инструктором, агрономом конезавода, секретарем Жамбылского райкома ЛКСМК, научным сотрудником КазНИИ полеводства. Занимал должности старшего референта районного Совета народных депутатов, директора овцехозяйства «Аќтерек», председателя Комитета по земельным ресурсам Жамбылского района.

Внес вклад в развитие сельскохозяйственной сферы Жамбылского района, работая председателем АО «Сункар», руководителем управления сельского хозяйства района - заместителем главы районной администрации. Занимал должность первого заместителя председателя Жамбылского районного филиала партии «Отан», секретаря районного маслихата и руководителя управления сельского хозяйства.

С июля 2013 года - аким Кербулакского района.

 

Хроника

 

Распоряжением акима области Жандарбек Далабаев освобожден от должности акима Жамбылского района в связи с переходом на другую работу.

 

 

25 мая 2018, 11:19
Источник, интернет-ресурс: Алматинского областного акимата

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript