Назначен аким Жамбылского района

По распоряжению акима Алматинской области Амандыка Баталова акимом Жамбылского района назначен Алиев Багдат Байшалович.

АЛИЕВ Багдат Байшалович

Родился в 1958 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности - «ученый - агроном».

Трудовую деятельность начал старшим чабаном конезавода «Дегерес» Жамбылского района. В разные годы работал методистом-инструктором, агрономом конезавода, секретарем Жамбылского райкома ЛКСМК, научным сотрудником КазНИИ полеводства. Занимал должности старшего референта районного Совета народных депутатов, директора овцехозяйства «Аќтерек», председателя Комитета по земельным ресурсам Жамбылского района.

Внес вклад в развитие сельскохозяйственной сферы Жамбылского района, работая председателем АО «Сункар», руководителем управления сельского хозяйства района - заместителем главы районной администрации. Занимал должность первого заместителя председателя Жамбылского районного филиала партии «Отан», секретаря районного маслихата и руководителя управления сельского хозяйства.

С июля 2013 года - аким Кербулакского района.

Хроника

Распоряжением акима области Жандарбек Далабаев освобожден от должности акима Жамбылского района в связи с переходом на другую работу.