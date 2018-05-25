Казахстанцы стали больше зарабатывать

Госбюджет за январь-март пополнился на 2,6 триллиона тенге.

За первый квартал 2018 года госбюджет пополнился на 2,6 трлн тг. Основным источником дохода госбюджета являются налоговые поступления, которые составили по итогам первых трех месяцев 2018 года 1,8 трлн тенге, что на 11,6% больше, чем годом ранее (было 1,6 трлн тг), сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Как отмечается, поступления трансфертов - 794,6 млрд тг, это на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года (было 611 млрд тг).

В то же время неналоговые поступления сократились на 33,5%, составив 52,6 млрд тг (годом ранее - 79,1 млрд тг). «Несмотря на серьезное сокращение по данной статье доходов, она является одной из основных в структуре доходов госбюджета», - отмечают аналитики.

В структуре налоговых поступлений наибольший удельный вес - у внутренних налогов на товары, работы и услуги: 37,8% или 674,6 млрд тг (годом ранее - 544 млрд тг).

Вторая статья, приносящая наибольший налоговый доход в госбюджет - подоходный налог, доля которого составляет 33,6% или 600,1 млрд тг (годом ранее - 552,6 млрд тг).

Замыкает тройку лидеров налог на международную торговлю и внешние операции - 15,1% или 270 млрд тг (годом ранее - 274,5 млрд тг).

В тоже время подоходный налог состоит из двух основных групп: корпоративный и индивидуальный. За январь-март 2018 года компании заплатили в виде налогов 393,3 млрд тг, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (было 366,6 млрд тг).

Взносы в госбюджет за счет индивидуального подоходного налога составили 206,8 млрд тг - это на 11,2% больше, чем годом ранее (было 186 млрд тг).

Прирост подоходных взносов в госбюджет свидетельствует о росте доходов населения и бизнеса. Средневзвешенный рост поступлений от подоходного налога по итогам I квартала 2018 года составил 8,6%, или 45,7 млрд тг.