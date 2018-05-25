Полицейский, сфабриковавший уголовное дело, осужден в Караганде

Суд приговорил его к трем годам ограничения свободы и лишил звания капитана полиции.

В Казыбекбийском районном суде Караганды рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудника УВД города Караганды ДВД Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Верховного суда.

Согласно сообщению пресс-службы Казыбекбийского районного суда Караганды, подсудимый обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 412 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), частью 4 статьи 416 (фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов) УК РК.

«Подсудимый Я., работая старшим следователем следственного отделения отдела полиции УВД г.Караганды ДВД Карагандинской области, призванный защищать права и свободы граждан от противоправных посягательств, предупреждать, выявлять и раскрывать преступления, совершил преступление - составил заведомо ложные официальные и процессуальные документы. Приговором суда Я. признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года, с установлением пробационного контроля сроком на 3 года, с лишением права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах, судьи и т.д», - говориться в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в соответствии со статьей 49 (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград) УК РК, подсудимый лишен специального звания «капитан полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан».

Приговор суда не вступил в законную силу.

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