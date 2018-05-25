Эксперты назвали причину, из-за которой беспилотный автомобиль UBER сбил пешехода

У сбившего женщину в США автомобиля была отключена система, отвечающая за аварийные тормоза.

Национальный совет по безопасности на транспорте США составил отчет о причинах аварии с беспилотным автомобилем UBER. Выяснилось, что у беспилотного автомобиля Uber в момент ДТП была отключена система аварийного торможения, сообщает "Коммерсантъ".

Эксперты рассказали, что сенсоры машины определили, что перед ней пешеход за 6 секунд до аварии. В это время автомобиль двигался со скоростью 69 км/ч. За 1,3 сек. до столкновения, система машины определила, что необходимо использовать аварийные тормоза, но не смогла этого сделать, так как они были выключены инженерами Uber. Также в отчете указано, что в автомобиле были отключены и системы, цель которых избегать столкновений.

Трагический случай с участием беспилотного автомобиля Volvo XC90 произошел в этом году в пригороде города Финикс, США. Это первый известный случай гибели пешехода в результате аварии с участием беспилотного автомобиля. В результате ДТП погибла женщина, перебегавшая дорогу в неположенном месте. Ранее в компании приняли решение прекратить испытания беспилотных машин в Аризоне.

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