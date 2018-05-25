Названы главные экспортные товары Казахстана

Главный экспортный продукт - нефть.

Казахстан поставил на внешние рынки товаров почти на 14 миллиардов долларов. Этот показатель на 27% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

Впрочем, главный экспортный продукт страны - по-прежнему нефть: уже 60% экспортных объемов, против 56% годом ранее.

За I квартал Казахстан экспортировал продукции на 13,8 млрд долл США - это на 27% больше, чем годом ранее.

Наибольшие объемы экспорта пришлись на страны Европы - 59,1%, более того - непосредственно на страны ЕС пришлось 55,2% всего экспорта РК.

В ТОП-5 стран-импортеров казахстанских товаров входят три страны ЕС - Италия, Нидерланды и Франция, а также партнер по ЕАЭС - Россия, и соседний Китай.

Наибольший рост экспортных объемов в денежном выражении отмечен со странами ЕС: так, поставки в Нидерланды выросли сразу на 43,7% за год, до 1,5 млрд долл, в Италию - на 30% год-к-году, до 2,8 млрд долл, во Францию - также на 30%, до 1,1 млрд долл.

Наибольшим спросом на международном рынке пользуется минеральная продукция (экспортные поставки из РК достигли 10 млрд долл, +33,8% за год, из них 9,4 млрд тг - непосредственно топливно-энергетические товары).

Также сильные экспортные позиции у Казахстана - в металлургии (экспорт металлов и изделий из них достиг 2,3 млрд долл, +12,3% за год), и продукция пищепрома и АПК (787,1 млн долл, сразу +49,9% за год).

Главный экспортный товар - по-прежнему сырая нефть (16,5 млн тонн на 8,2 млрд долл, +4% в натуральном выражении и +35,5% - в деньгах).

Также в ТОП-3 товаров входят медь (744,7 млн долл, +39,8% за год) и ферросплавы (579,3 млн долл, +6%).

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