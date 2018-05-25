Сорваны общественные слушания в г. Алматы

В прошлом году в Алматы по заказу Управления природных ресурсов и контроля природопользования был реализован проект по установлению целевых показателей качества окружающей среды. Исполнителем выступило ТОО «ЭКОСЕРВИС-С». Проект, имеющий большое социальное и практическое значение для населения мегаполиса, должен быть полностью завершен еще 30 декабря 2017 г., по крайней мере акт приемки работ был подписан заказчиком без замечаний.

Природоохранное законодательство Казахстана предусматривает в качестве обязательной процедуры для аналогичных проектов проведение государственной экологической экспертизы с учетом общественного мнения в виде общественной экологической экспертизы и общественных слушаний, которые организуются местными исполнительными органами.

Общественная экологическая экспертиза в установленном порядке была проведена экспертной комиссией Экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана «Табиғат».

Только после неоднократных обращений экологической общественности в акимат Алматы проведение общественных слушаний было назначено.

3 мая текущего года ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» размещает на своём официальном сайте в разделе «Новости» объявление о том, что 23 мая 2018 года в 10-00 часов в общественной приемной Акимата г. Алматы «Open Almaty», в здании «Алматы Тауэрс» по адресу: ул. Байзакова, 280 состоятся общественные слушания с привлечением общественности. Здесь же указан адрес исполнителя для ознакомления с материалами проекта и контакты заказчика т.е. УПРиПР акимат г.Алматы.

Экологическая общественность, согласно данным указанным на сайте исполнителя, 23 мая в 10:00 утра прибыла по указанному адресу, однако общественные слушания были отменены без объяснения причин и какого-либо своевременного уведомления, что вызвало справедливое возмущение собравшихся. После настойчивых звонков к организаторам слушаний, Управлением природных ресурсов и контроля природопользования пообещало приехать и дать комментарий по сложившейся ситуации.

Однако этого не произошло - никто из Управления так и не приехал.

Прождав больше часа десятки людей, среди который были ученые, видные общественные деятели, экологи, представители общественных экологических организаций, Экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана «Табиғат», Палата финансовых аудиторов, Национальная палата профессиональных экологических аудиторов и др., вынуждены были разойтись.

На сегодняшний день акимат Алматы и Управление природных ресурсов и контроля природопользования никак не комментируют эту ситуацию.

В этой связи возникает вопрос - чем обусловлен срыв предусмотренных законодательством общественных слушаний по проекту установления целевых показателей качества окружающей среды для города Алматы и состоятся ли они вообще?

Возможно, ответ кроется в том, что и после подписания акта приемки выполненных работ исполнитель продолжал в течение нескольких месяцев работу над проектом, а также в замечаниях комиссии Алматинского филиала Партии «Нур Отан» к деятельности заказчика в рамках выполнения указанного проекта.

Следует отметить, что перенос объявленных общественных слушаний не предусмотрен законодательством.

Сорванные общественные слушания и/или перенос их это и есть уже нарушение Законодательства Республики Казахстан.

Просим правоохранительные и надзорные органы от лица НППЭА и от лица экологической общественности не допускать нарушения законодательства Республики Казахстан.

С уважение

ПРЕЗИДЕНТ БАЙСЕИТОВ М.А.

НППЭА