Экстрасенс раскрыл казахстанцам секрет счастья

Секрет счастливой жизни прост до невозможности, но в тоже время сложен для нашего менталитета.

Известный ясновидящий финалист 8 и 10 международной украинской «Битвы экстрасенсов» Виктор Александровский раскрыл секреты счастья для казахстнцев, сообщает Zakon.kz.

«Чтобы быть счастливым выходить замуж и женится нужно только по любви. Рожать детей от любящего человека. Любить ребенка и видеть в нем личность. Меньше слушать чужое мнение, отстаивать свои права и желания. Больше доверять себе, делать свои ошибки и учится на них. Заниматься любимым делом и понять, что никто тебе в этой жизни ничего не должен, ты всего должен добиться сам», - сказал он.

Экстрасенс уверен, что магия не происходит из неоткуда, она творится людьми.

«Наша главная проблема неправильный с точки зрения психологии менталитет. У нас 90-летняя бабушка решает все семейные вопросы. Она родилась в прошлом веке, что она может знать? Ее жизненный опыт был приемлем во время советского союза, но сейчас все поменялось, другая жизнь, менталитет, люди».

Александровский большое внимание уделяет теме воспитания. По его словам недостаточно просто заботится о ребенке, его нужно любить.

«Наши дети должны заниматься тем от чего они получают удовольствие, - продолжил он.- Нравится мальчику играть футбол, отдайте его в спортивную секцию, нравится девочке танцевать, отдайте ее на балет. Залог успеха жизни это не погубленные в детстве способности. Не нужно обесценивать детей. У нас все отмахиваются, мол, что он понимает? Он все понимает. Если родили ребенка, то будьте добры с ним считаться. Я не понимаю многодетные семьи, там дети растут, как трава у дороги, со своими комплексами и проблемами. Родили ребенка, то пусть он будет для вас любимым, уделяйте ему больше времени, любите. Не путайте заботу с любовью. Ребенок, который рос в любящей семье, уже запрограммирован быть счастливым».

Александровский занимается предсказанием будущего, изготовлением амулетов и талисманов, энергетической чисткой помещения, коррекцией биополя, также определяет и снимает сглаз, порчу, родовое проклятие. По его словам, в последнее время к нему часто обращаются девушки, которые безуспешно пытаются выйти замуж.

«Венца безбрачия - нет, это способ шарлатанов разводить людей на деньги.Тот же талисман или амулет дает заряд энергии, который постепенно будет менять человека. Но при этом нужно помнить, что заплатив деньги бабушке, нельзя избавиться от всех болезней, выиграть миллион или стать счастливым. Человек меняется, только когда сам этого хочет. Решение проблемы начинается с ее осознания», - отметил ясновидящий.

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