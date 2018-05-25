Прикованный к креслу 15-летний гений из Тараза: Главное - жить и почаще улыбаться

Юный вундеркинд рассказал журналистам, кем бы хотел стать в будущем и где может оказаться человечество через 100 лет.

Юный ученый-астрофизик из Тараза Исаак Мустопуло ответил на вопросы о вселенной и чем он отличается от остальных, передает zakon.kz со ссылкой на портал el.kz.

15-летний гений, отвечая на вопрос "Где бы он хотел жить?" подчеркнул, что это не имеет значения, ведь главное - это сама жизнь.

"Главное – жить. Меня не волнует место. Улыбаться почаще и во всем искать плюсы. Всегда говорить, что все легко", - рассказал Исаак Мустопуло.

Также у Исаака свое виденье будущего. По его словам, через 100 лет этого мира может уже и не быть, а человечество может спокойно расположиться на другой планете. "При нынешнем темпе развития – предсказать невозможно", - добавил юный гений.

Негативное отношение у мальчика вызывают многочисленные войны. Исаак уверен, что только люди как вид оказались настолько глупыми, чтобы убивать себе подобных. Поэтому он мечтает о мире.

"Мне не нравится, что люди до сих пор воюют за землю. Хотя земля – наш общий дом, которому 4 млрд лет. Люди не понимают хрупкость нашей жизни", - рассуждает подросток из Тараза.

О своих особенностях Исаак рассказывает нехотя, говоря о том, что он также как и все. Также из интересных моментов интервью, мальчик ответил, что больше всего боится утонуть. О своих планах и будущей профессии Исаак говорит просто: "Хочу стать физиком и бизнесменом, который делает игры".

В октябре 2017 года 15-летний мальчик-гений из Тараза Исаак Мустопуло исполнил свою мечту и встретился с легендарным астрофизиком профессором Стивеном Хокингом. Исаак с рождения прикован к инвалидному креслу. По мнению мальчика, его "Теория гармонии" позволит найти "колоссальную энергию", которая послужит топливом для космических кораблей.

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