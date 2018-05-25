За покушение на убийство полиция Жамбылской области ищет двух мужчин

Полиция гарантирует вознаграждение за информацию о подозреваемых.

Управление криминальной полиции ДВД Жамбылской области распространило ориентировку на двух мужчин, подозреваемых в покушении на убийство, передает Zakon.kz.

Первый подозреваемый - Таубасов Бахтияр Заурбекович, 23.12.1986 г.р., уроженец Жамбылской области, ранее проживал по адресу: Жуалынский район, с.Кызтоган, ул.Бургенди, д.7. Приметы: Рост 182-185 см., плотного телосложения, волосы прямые, короткие. Особые приметы: шрам на правой щеке.

Подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.24 ч.3 – ст.99 ч.1 УК РК. Судом в его отношении заочно вынесена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Второй подозреваемый - Нурболатбеков Дидар Нурболатбекулы, 24.08.1994 г.р., уроженец Жамбылской области, ранее проживал по адресу: Жуалынский район, с.Колбастау, ул.Конаева д.13.

Подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.24 ч.3 – ст.99 ч.2 УК РК, также заочно арестован.

Всем кому, что либо известно о местонахождении разыскиваемых полиция просит сообщать в Управление криминальной полиции ДВД Жамбылской области по тел.: 99-71-21, 99-71-86, Дежурная часть ДВД: 43-05-22, 43-06-78 или 102.

Вознаграждение гарантируется.

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