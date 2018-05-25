Как вернуть госпошлину, уплаченную при обращении в суды

Условия ее возврата предусмотрены в налоговом законодательстве.

Как вернуть государственную пошлину, уплаченную при обращении в суды, Zakon.kz рассказал ведущий специалист юридического отдела Управления государственных доходов по Алмалинскому району Алматы М.Темирбек.

«Одним из актуальных вопросов, интересующих граждан, обращающихся в суд, является вопрос возврата ­государственной пошлины. Условия ее возврата прямо предусмотрены в налоговом законодательстве (статья 108 Кодекса Республики Казахстан от­ 25 декабря 2017 года­ № 120-VI ЗРК «О нало­гах и других обязател­ьных платежах в бюдже­т» (Налоговый кодекс)», - сообщил он.

При этом Темирбек отметил, что определены сроки обращения за возвратом уплаченной госпошлины. Документы нужно представлять в органы государственных доходов не позднее трех лет со дня уплаты пошлины в бюджет. Пропуск данного срока лишает плательщика права на возврат денег.

При обращении в орган государственных доходов для возврата госпошлины требуются следующие документы:

­ налоговое заявление установленного образца (бланк предоставляется органом госдоходов либо сайтом КГД);

­ судебный акт, вступивший в законную силу, на основании которого определяется правомерность возврата, либо документ соответствующего государственного органа, подтверждающий правомерность возврата;

­ доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РК (при необходимости).

Государственная пошлина возвращается при условиях:

­ если сумма государственной пошлины внесена в большем размере, чем требуется по Налоговому кодексу (исключением являются случаи, при которых истец уменьшает свои требования);

­ при передаче дела в арбитражный суд;

­ в случае примирения сторон в судах первой и апелляционной инстанций возвращается полностью (мировым соглашением, соглашением об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашением об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры);

­ а также при примирении сторон в судах кассационной инстанции возвращается половина от суммы, которая была уплачена при подаче ходатайства о пересмотре судебного акта в кассационном порядке;

­ если исковое или иное заявление (жалоба) было возвращено судом;

­ при отказе судом в принятии заявления (жалобы);

­ в случае оставления искового заявления без рассмотрения, в том случае, если дело не подлежит рассмотрению в суде, а также если истцом не соблюден установленный для данной категории дел порядок предварительного разрешения спора либо иск предъявлен недееспособным лицом;

­ когда стороной по делу является государственное учреждение, а решение было вынесено в пользу истца (он же плательщик);

­ при возвращении ходатайства о пересмотре судебного акта в кассационном порядке.

Государственная пошлина не возвращается в случаях:

­ отказа истца от иска;

­ уменьшения истцом своих требований;

­ отмены судебного приказа.

Представленные документы рассматриваются в течение десяти рабочих дней со дня подачи налогоплательщиком налогового заявления на возврат.

Фактическое возвращение денежной суммы возможно только после обращения в орган государственных доходов, который территориально обслуживает тот же участок, что и суд на банковский счет налогоплательщика с соответствующего кода бюджетной классификации, на который была зачислена сумма государственной пошлины.

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