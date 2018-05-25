Семья Димаша Кудайбергена стала победителем областного тура конкурса «Мерейлі отбасы»

В этом году заявки на участие подали более 500 семей из 148 населенных пунктов области.

Семья Димаша Кудайбергена стала обладателем гран-при областного тура национального конкурса «Мерейлі отбасы». Торжественная церемония награждения участников регионального этапа прошла в четверг, 24 мая, в Актобе передает zakon.kz.

Отметим, популярность и престижность смотра в Актюбинской области неуклонно растет. В этом году заявки на участие подали более 500 семей из 148 населенных пунктов области.

По итогам двух туров обладателем гран-при стала семья Кудайбергена Айтбаева и Миуы Низамутдиновой. За 50 лет совместной жизни супруги воспитали сына и двух дочерей, а также девять внуков, в числе которых известный всему миру уникальный вокалист Димаш Кудайбергенов. За победу и участие чете Айтбаевых вручены благодарственное письмо и путевки в санаторий. Кроме того, благодарственными письмами и бытовой техникой наградили еще 27 семей, прошедших в областной тур конкурса. Также бытовую технику подарили занявшим призовые места семьям Сулейменовых из Хобдинского, Нурмановых из Иргизского, Корпебаевых из Байганинского и Прыймак из Каргалинского районов.

С заслуженной победой финалистов поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев.

- От имени организаторов хочу поблагодарить все 506 семей за участие. Семья - это ячейки общества, из которых строится государство. Если в семье есть единство, хорошее воспитание, образование, культура, любовь к своей родине, таким будет и в целом государство. Успехи, которых добился сегодня Казахстан, конечно, в первую очередь, заслуга каждой казахстанской семьи. Поэтому Глава государства Нурсултан Назарбаев делает все для того, чтобы казахстанская семья жила в достатке, каждый член семьи имел возможность получить достойное образование, заниматься творчеством и спортом, быть здоровым и счастливым, - сказал глава области.

Он пожелал победы Айтбаевым на финальном республиканском этапе конкурса, который будет приурочен ко Дню семьи.

Ежегодный конкурс «Мерейлі отбасы» учрежден по инициативе Президента РК. Основная цель - возрождение нравственных ценностей, повышения статуса и культивирования позитивного образа семьи и брака.

За пятилетнюю историю национального конкурса актюбинцы становились абсолютными победителями один раз – в 2016 году лучшей в Казахстане была признана многодетная семья ветерана ВОВ Абдуллы и Алилы Нускабаевых.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!