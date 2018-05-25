Электронное правосудие в Республики Казахстан

Электронное правосудие в Республики Казахстан составляет целый ряд составляющих. Это и полюбившийся казахстанцам сервис «Судебный кабинет», и форум «Талдау», который формируется на основе Единого классификатора категорий дел и материалов, это и новая автоматизированная информационно-аналитическая система «Төрелік», единая система судов Республики Казахстан, это и система видеконференцсвязи между судами республики.

Электронное правосудие, аналитический информационный сервис Форум «Талдау», запущенный Верховным Судом Республики Казахстан на официальном интернет-ресурсе включает в себя:

- обобщения судебной практики, в случае ее отсутствия - справочную информацию о законодательстве, регулирующем соответствующие правоотношения;

- единый классификатор категорий дел (ЕККД);

- банк судебных актов;

- Нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан.

Данный сервис позволяет обеспечить оперативный доступ к судебной практике по всем категориям дел широкому кругу пользователей, единственным условием которого является регистрация в сервисе «Судебный кабинет», т.е. любой человек может сидя за компьютером дома, почитать решения, обобщение по интересующим категориям, не обращаясь к адвокату за консультацией по своему спору.

«Судебный кабинет» заработал в 2014 году, с тех пор число поклонников этого сервиса становиться больше с каждым днем, а его функционал постоянно пополняется. На сегодня посредством сервиса можно подать различные электронные заявления, жалобы, различные ходатайства в судебные органы по гражданским и уголовным делам, т.е. совсем не обязательно ходить в суд для подачи своего иска, ведь для этого существует «Судебный кабинет», с помощью которого можно направить свой иск в любой суд страны в электронном варианте, получив там же электронное подтверждение об этом.

Во многих судах республики в судебных разбирательствах используется видеоконференцсвязь, которая позволяет взаимодействовать двум или более удаленным абонентам для обмена информацией и ее обработки в режиме реального времени.

Данная технология сокращает сроки рассмотрения судебных дел, затраченное время участников процесса, связанного с проездом до суда и обратно, решает проблемы участия в рассмотрении дел лиц, проживающих или находящихся далеко от места расположения суда, физически ограниченных к перемещению по медицинским показаниям, находящихся в местах лишения свободы или под стражей.

Информационно-аналитическая система «ТӨРЕЛІК» судебных органов направлена на ведение автоматизированного учета и контроля соблюдения процессуальных сроков, формирование статистических и аналитических отчетов, упрощение делопроизводства и судопроизводства, она включает в себя электронный сервис «Судебный кабинет», систему аудио- и видеофиксации, кадровую систему, электронный архив судебных документов, внутренний портал,, и систему оповещения участников судебного процесса посредством отправки SMS-сообщений и электронной почты, плюс системы интеграция необходимых информационных баз - база Комитета правовой статистики и специальных учетов, база уплаты госпошлины, база исполнения судебных актов и др.

Таким образом, развитие «электронное правосудия» в Казахстане это уже не ожидание, а реальность нашего времени, которая позволяет упрощать судопроизводство и снимать бюрократические барьеры, позволяет достичь прозрачность и доступность судебной системы для рядовых граждан страны.

Главный специалист-секретарь

судебного заседания Специализированного

межрайонного суда по уголовным делам

Карагандинской области Усабаева Д.М.