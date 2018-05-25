В Комитете адмполиции прокомментировали видео с водителем, не пропустившим скорую

Полиция изучает видеозапись.

Комитет административной полиции МВД РК в Facebook прокомментировал видеоролик, возмутивший казахстанцев, передает Zakon.kz.

"Видео в настоящее время изучается ДВД Алматы. В то же время, на указанном отрезке видео нет фиксации того, что водитель не уступил дорогу скорой, как и то, что не видно того факта, что скорая ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами в тот момент, когда водитель не уступал дорогу спецтранспорту. Возможно, эти моменты зафиксированы камерами ЦОУ, если они имеются на этом участке. Кроме того, рекомендуем всем установить приложение на смартфон для автоматического выставления на ваших фото и видеофайлах даты и времени, чтобы у таких нарушителей не было возможности уйти от ответственности, мотивируя это тем, что видео было снято "якобы в прошлом году", так как в соответствии с КОАП срок давности по административным правонарушениям составляет 2 месяца", - пояснили в КАП МВД РК.

Напомним, казахстанцев возмутило поведение водителя Daewoo Nexia, который двигался между двумя полосами движения и не давал проехать машине скорой помощи, в которой везли ребенка в больницу.

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