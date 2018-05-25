Казахстанский стартап по дрон-рейсингу набирает обороты

В какие игры мы будем играть в будущем?

Представьте, что вы имеете возможность управлять дроном из любой точки мира. Всё что необходимо для этого – смартфон и доступ к интернету. Уже в скором будущем люди смогут дистанционно участвовать в соревнованиях по дрон-рейсингу в режиме реального времени.

Такая идея принадлежит участнику первого потока программы акселерации международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Аблайхану Жаканову. О своей многопользовательской кроссплатформенной онлайн-игре «Game of Drones», а также об участии в 3-х месячной программе развития стартапов «Garage» и предстоящей поездке в Сингапур он рассказал в своем интервью для Zakon.kz.

- Аблайхан, расскажите пожалуйста, как и когда вам в голову пришла такая идея?

- Не перестаю повторять, что в этой жизни все взаимосвязано. Я являюсь предпринимателем в области IT-технологий и одна из моих инициатив – установка системы фильтрации сайтов для несовершеннолетних. Морфологический анализ нашей системы на семи языках выявляет слова, которые могут навредить ребенку. Так, система автоматически блокирует сайты где есть хоть какой-то намек на порнографию, убийства, самоубийства, наркотики и многое другое. Когда мы работали над этим проектом, то использовали микрокомпьютеры. В один из дней я вдруг задумался, а где еще они могут быть полезны. Это было примерно полтора года назад. Тогда-то в моей голове и родилась идея управления дронами через интернет. Я принялся искать информацию относительно этой темы. Как оказалось, дрон-рейсинги очень популярны, но все они проходят в офлайн-режиме, то есть, требуют непосредственного присутствия участника соревнования. Убедившись, что моя идея актуальна, я задумался: а насколько она реалистична? Понимаете, фантазия – это одно, а техническая реализация – совсем другое. Мною изучался и детально прорабатывался каждый шаг, я советовался со специалистами и экспертами в области электроники и программирования. И уже сегодня могу сказать, что «Game of Drones» – это будущая реальность. Скоро люди со всех точек мира смогут подключаться к дронам, которые, например, находятся у нас в Казахстане и соревноваться на скорость. Это будет первая игра, в которой человек отдаленно управляет физическим объектом.

- Не могли бы вы объяснить простым языком технологию вашей игры, в течении какого времени она будет доступна для пользователей и сколько будет стоить подписка на «Game of Drones»?

- Технология игры проста – в этом ее прелесть. Вы можете находиться дома или ехать в автобусе во время соревнований. Главное – наличие телефона, компьютера, планшета или VR-очков с доступом в интернет с соответствующей скоростью. Посредством одного из устройств, вы подключаетесь к игре, регистрируетесь и проходите обучение. После этого начинаете управлять дроном, который может находиться где угодно. На нем будет установлена камера. Такие соревнования будут проходить на специальных аренах. Кстати, не могу не отметить, что «Барыс-Арена» уже готова провести наши первые гонки. Думаю, это случится примерно через год-полтора. Да, это длительный процесс, потому что сам проект я изначально рассматривал как нечто долгосрочное. Этот отрезок времени мы потратим на разработку, проверку всех гипотез, и, конечно же, тесты. Что касается цены, то месячная подписка на такое удовольствие составит порядка 20 долларов. Это оптимальная цена.

- Полагаю, не последнюю роль в выпуске вашего стартап-проекта, сыграл и Astana Hub с программой акселерации или я ошибаюсь?

- Вы правы. Когда я туда пришел у меня была просто хорошая идея. Знаете, своего рода, прототип, который в полной мере не удовлетворял моих ожиданий и потребностей. Именно в Astana Hub я получил отличные знания в сфере разработки и понял некоторые нюансы этой быстро развивающейся отрасли. Именно там я еще раз убедился, что моя идея живая и имеет место быть не только в моей голове, но и в реальности.

- Расскажите подробнее, чем вы занимались в технопарке в рамках программы развития стартапов «Garage» и откуда узнали о ней?

- Увидел объявление о программе в Facebook. Обучение проходило в течение трех месяцев. Было интересно и познавательно. Тут я встретил высококвалифицированных специалистов, которые были максимально компетентны в своих отраслях. Это были люди, которые всю свою жизнь посвятили разработкам и IT-технологиям, а на построении бизнеса «собаку съели». Они ответили на все интересующие нас вопросы. Честное слово, я за эти три месяца получил такие знания, которые люди иногда за 4 года обучения не получают. Во-вторых, сама атмосфера, царившая в технопарке, обязывала развиваться и не останавливаться. Понимаете, вокруг меня были молодые, амбициозные и позитивные ребята. Именно они, как мне кажется, олицетворяют цифровое будущее Казахстана. Конечно же, глядя на них, мне не хотелось отставать, и я старался работать вдвое, а то и втрое раз сильнее. Не поверите, но мы часто оставались ночевать в офисе, потому что смысла домой идти не было. На какое-то мгновение технопарк стал нашим домом.

- Чувствуется, что вы действительно прониклись атмосферой программы. Тем не менее, многие не верят в долгосрочное будущее Astana Hub. Какое у Вас мнение по этому поводу?

- Когда передо мной стоит выбор: делать или не делать, я выбираю первое. Представьте, не поверил бы я в эту программу и не подал заявку на участие. Да, возможно занимался чем-нибудь другим, но упустил бы свой шанс – воспользоваться перспективами нового времени. Я считаю, что человек должен пытаться воспользоваться каждым шансом, который преподносит ему судьба. Astana Hub – один из этих шансов.

Что касается будущего, то к технопарку нужно относиться трезво. Это не тот проект, который продемонстрирует грандиозные результаты через полгода. Это долгосрочный проект. Я уверен, что в ближайшие 10 лет мы услышим о крутых проектах, которые действительно выстрелят. Это будет на уровне «World of Tanks» или «Viber». Но на это нужно время. Оглянитесь назад и задумайтесь: в этом мире ничего хорошего быстро не делается. Все должно быть несколько раз обдумано и взвешено. К тому же, восприятие наших людей должно поменяться.

- Аблайхан, я слышала, что вы едете в Сингапур презентовать «Game of Drones». Расскажите подробнее об этой поездке: когда летите, в рамках какого мероприятия и почему именно Вы?

- Опять же в социальных сетях увидел объявление, что в Назарбаев центре пройдет программа Smart Zholy. Это было в апреле. Конечно же, я решил принять участие. Более ста команд представляли свои проекты сингапурским венчурным инвесторам. Из них отобрали 20 и провели для нас несколько сессий. Знаете, мне очень понравилась реакция жюри на мой проект. У них глаза загорелись, они задавали много вопросов, после моей презентации подходили отдельно и говорили, что проект действительно крутой. Так, я попал в шестерку лучших проектов Казахстана и, следовательно, в сотню лучших стартап-проектов Азии. Уже во второй половине июня я представлю свою игру на Echelon Asia Summit в Сингапуре. Чтобы вы понимали, это одно из крупнейших IT-мероприятий в Азии. Чего я ожидаю от этой поездки? В рамках мероприятия мы будем встречаться с потенциальными инвесторами. Есть ряд компаний, с которыми я бы хотел иметь партнёрские соглашения. Получается, во-первых, я рассчитываю на инвестиции, а во-вторых, я рассматриваю возможность выхода на рынок юго-восточной Азии. Потому что именно там сосредоточено большое количество людей, которые играют в компьютерные игры и вкладывают в них свои средства. Именно 47% от рынка обеспечивается жителями юго-восточной Азии.

- Наверняка, вы относитесь к типу людей, которые смотрят на 10 шагов вперед. Какой у Вас план если получите или не получите инвестиции?

- Если получу, то уже буду стараться выйти на международный рынок. Так или иначе, предстоит большой объем работы в обоих случаях. Понимаете, вне зависимости от того, как сложатся мои дела в Сингапуре, я буду продвигать свой проект дальше. Потому что жизнь предпринимателя из этого и состоит: если что-то не получается – делай дальше, пока не достигнешь поставленных целей. В этом ключе, многое зависит от твоей фантазии, решительности и настойчивости. Люди, которые не останавливаются ни перед какими преградами, обязательно однажды пожнут плоды своего труда.

- Кстати, о людях. В Казахстане предпринимают много инициатив, в особенности, в рамках программы «Цифровой Казахстан» для развития человеческого капитала и создания инновационной экосистемы. Для кого все это делается? Оправдано ли это? И как вы считаете, в стране достаточное количество квалифицированных IT-специалистов?

- Относительно специалистов, да, к сожалению, многие из них эмигрировали за рубеж и винить их за это не стоит. Раньше не было хорошей базы, экосистемы и возможности роста для них. Сегодня, прогресс на лицо. Например, Astana Hub стал своего рода связующим звеном между государственными органами и идейными людьми, разработчиками и IT-специалистами. Понимаете, это ведь совершенно разные люди, но, чтобы творить новую цифровую историю Казахстана, мы должны идти плечом к плечу. Не мешать, а помогать и поддерживать. Наши ребята готовы создавать крутые продукты, которые улучшат экономику страны и повысят качество жизни в Казахстане. У нас очень талантливая молодежь. Просто, ее надо поддержать. Я очень надеюсь, что государственная программа в действительности откроет перед нами все возможности, которые несет в себе цифровизация.

Другое дело – сам народ. Мы тоже должны пойти навстречу правительству. Всегда держите у себя в голове – никто не ответственен за вашу жизнь, кроме вас самих. Если ты хочешь повышать свой интеллект – ты будешь это делать, нет – поплывешь по течению и будешь скучным и глупым человеком. Бесполезно со всех сторон создавать условия для развития и модернизации, если у людей нет базовых стремлений. Знаете, что я понял: многим удобно не развиваться. Легче жить, сетуя, что раньше жили лучше, дольше и богаче. Однако, крайне опасно сопротивляться глобализации и постоянно оглядываться назад. Стране и людям всегда нужно быть на волне со временем, а иначе нас просто сметут. Может быть, звучать это будет высокопарно, но в этом и заключена истина – наша сила в единстве.

- А вы сами хоть раз задумывались о том, чтобы уехать из Казахстана?

- Нет. Возможно, там есть все условия, структура работы другая, но какой-то внутренний патриотизм считает, что я могу быть полезен здесь. По крайней мере, я хочу попытаться воплотить свои проекты в Казахстане. Тем более, я получил ангельские инвестиции для «Game of Drones» и это меня воодушевило. И дело тут не в деньгах, а в том, что в меня и мой проект, поверили.

- Вы сказали об инвестициях? Расскажите, кто ваш инвестор в Казахстане и каким образом вы на него вышли?

- Пусть это будет тайной. Сказать могу одно, это все благодаря Astana Hub. Вообще, я там приобрел хорошие связи. Знаете, к некоторым людям в повседневной жизни боишься подойти. Думаешь, он слишком умный, успешный, недосягаемый. А на площадке технопарка все получается, само собой. Более того, все успешные люди, как оказалось, очень простые. Например, казалось бы, человек занимает такой пост, но он открыт для общения. Вот такими и должны быть государственные служащие.

- Хорошо, может быть мы вернемся к этому вопросу спустя время. Но все-таки, почему вы назвали инвестиции «ангельскими»?

На сегодняшний день инвестиционный бизнес в Казахстане не сильно развит. То есть, когда потенциальный инвестор дает деньги на развитие какого-либо стартапа, он непременно думает, что деньги должны к нему вернуться и обязательно с процентами. В мировой практике не так. Они спокойно относятся к тому, что проект может не выстрелить. И это нормальное явление для стартап-среды. У нас этого пока не понимают. Ангельские инвестиции – те, что вкладываются на ранних этапах. То есть инвестор не просто выложил деньги на стол, он поддержал тебя морально, поверив в твою идею. Это очень ценно. Мой инвестор очень интересный человек и я рад знакомству с ним. Надеюсь, что я еще многому у него научусь.

- Заключительный вопрос к вам: что вами двигает по жизни? Чем вдохновляетесь при создании своих проектов?

- Моя фантазия. Я всегда открыт для всего нового. Когда в моей голове зарождается идея, я стараюсь не отвлекаться, а наоборот, начинаю ее раскручивать. И этот процесс не остановить. Я могу есть, заниматься семейными делами или читать, но процесс то уже запущен. Надо отметить, что это весьма увлекательный процесс.

Камилла Рашид.

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