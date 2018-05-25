В Алматы водитель Nexia спровоцировал серьезное ДТП и скрылся

В результате ДТП обошлось без серьезных травм.

В Алматы на ул.Момышулы произошло ДТП с участием автомобилей Nissan Murano и Toyota Camry, передает Zakon.kz.

ДТП произошло на мосту над пр. Райымбека. Как рассказали очевидцы, Toyota ехала в южном направлении по Момышулы. На мосту справа с поворота выехала Daewoo Nexia, и ее водитель сразу стал перестраиваться в средний ряд, подрезав при этом Toyota. Водитель последней резко нажал на тормоз. В результате японскую иномарку занесло и она боком вылетела на встречную полосу, где врезалась в Nissan. От удара машину развернуло и протащило вниз по дороге.

В результате ДТП обошлось без серьезных травм.

Daewoo Nexia, не останавливаясь, уехала.

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