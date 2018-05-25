Как вернуть госпошлину, уплаченную при обращении в суды
Условия ее возврата предусмотрены в налоговом законодательстве.
Как вернуть государственную пошлину, уплаченную при обращении в суды, Zakon.kz рассказал ведущий специалист юридического отдела Управления государственных доходов по Алмалинскому району Алматы М.Темирбек.
«Одним из актуальных вопросов, интересующих граждан, обращающихся в суд, является вопрос возврата государственной пошлины. Условия ее возврата прямо предусмотрены в налоговом законодательстве (статья 108 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», - сообщил он.
При этом Темирбек отметил, что определены сроки обращения за возвратом уплаченной госпошлины. Документы нужно представлять в органы государственных доходов не позднее трех лет со дня уплаты пошлины в бюджет. Пропуск данного срока лишает плательщика права на возврат денег.
При обращении в орган государственных доходов для возврата госпошлины требуются следующие документы:
налоговое заявление установленного образца (бланк предоставляется органом госдоходов либо сайтом КГД);
судебный акт, вступивший в законную силу, на основании которого определяется правомерность возврата, либо документ соответствующего государственного органа, подтверждающий правомерность возврата;
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РК (при необходимости).
Государственная пошлина возвращается при условиях:
если сумма государственной пошлины внесена в большем размере, чем требуется по Налоговому кодексу (исключением являются случаи, при которых истец уменьшает свои требования);
при передаче дела в арбитражный суд;
в случае примирения сторон в судах первой и апелляционной инстанций возвращается полностью (мировым соглашением, соглашением об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашением об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры);
а также при примирении сторон в судах кассационной инстанции возвращается половина от суммы, которая была уплачена при подаче ходатайства о пересмотре судебного акта в кассационном порядке;
если исковое или иное заявление (жалоба) было возвращено судом;
при отказе судом в принятии заявления (жалобы);
в случае оставления искового заявления без рассмотрения, в том случае, если дело не подлежит рассмотрению в суде, а также если истцом не соблюден установленный для данной категории дел порядок предварительного разрешения спора либо иск предъявлен недееспособным лицом;
когда стороной по делу является государственное учреждение, а решение было вынесено в пользу истца (он же плательщик);
при возвращении ходатайства о пересмотре судебного акта в кассационном порядке.
Государственная пошлина не возвращается в случаях:
отказа истца от иска;
уменьшения истцом своих требований;
отмены судебного приказа.
Представленные документы рассматриваются в течение десяти рабочих дней со дня подачи налогоплательщиком налогового заявления на возврат.
Фактическое возвращение денежной суммы возможно только после обращения в орган государственных доходов, который территориально обслуживает тот же участок, что и суд на банковский счет налогоплательщика с соответствующего кода бюджетной классификации, на который была зачислена сумма государственной пошлины.
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