В частности, в НПА внесены следующие изменения:

пункт 72 исключен;

часть первую пункта 73 изложить в следующей редакции:

«73. Медицинское освидетельствование проводится постоянно действующей медицинской комиссией местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, городов и районов, а также нештатными постоянно действующими гарнизонными ВВК военно-медицинских частей и учреждений ВС РК, в случаях предусмотренных Правилами прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 25 мая 2006 года № 124 (далее - Правила прохождения воинской службы).»;

пункт 76 изложен в следующей редакции:

«76. Если в направлении на медицинское освидетельствование указано об определении годности для прохождения воинской службы в виде и роде войск ВС РК, к обучению (службе) по военно-учетной специальности, в отношении граждан, признанных годными к поступлению на воинскую службу по контракту, нештатная постоянно действующая ВВК выносит соответствующее заключение.»;

заголовок главы 6 изложен в следующей редакции:

«Глава 6. Медицинское освидетельствование военнослужащих, проходящих воинскую службу по призыву или контракту, слушателей и курсантов (кадетов) военных учебных заведений»;

пункт 103 изложен в следующей редакции:

«103. Военнослужащим-женщинам отпуск по беременности и родам предоставляется командиром воинской части (начальником учреждения) в порядке и на срок, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и Правилами прохождения воинской службы. После окончания отпуска по уходу за ребенком, военнослужащие-женщины на ВВК направляются в случае изменения состояния здоровья, требующего пересмотра категории годности к воинской службе.»;

заголовок главы 7 изложен в следующей редакции:

«Глава 7. Медицинское освидетельствование военнослужащих Десантно-штурмовых войск и частей специального назначения»;

пункты 111, 112, 113, 114, 115 изложены в следующей редакции:

«111. Медицинское освидетельствование военнослужащих, проходящих срочную воинскую службу, для определения годности к воинской службе в Десантно-штурмовых войсках (далее - ДШВ), частях специального назначения (далее - ЧСН) проводится один раз за период службы, а проходящих воинскую службу по контракту - один раз в двенадцать месяцев. При этом медицинскому освидетельствованию подлежат военнослужащие подразделений специального назначения, морской пехоты, а также десантно-штурмовых, разведывательных подразделений и лица, привлекаемые к совершению парашютных прыжков.

112. Медицинское освидетельствование проводится - гражданам, призванным на воинскую службу (воинские сборы) в ДШВ (ЧСН) и военнослужащим, прибывающим из военных учебных заведений, а также при перемещении по службе из других видов и родов войск.

113. Внеочередное медицинское освидетельствование военнослужащих ДШВ и ЧСН проводится по возвращению их из военно-медицинского учреждения (медицинской организации) после стационарного лечения по поводу заболеваний, предусматривающих изменение категории годности к службе в ДШВ (ЧСН), если они не освидетельствованы госпитальной ВВК.

Военнослужащие ДШВ и ЧСН на внеочередное медицинское освидетельствование направляются также по решению командира воинской части на основании заключения врача воинской части, врача-специалиста военно-медицинского учреждения.

При наличии у военнослужащих ДШВ и ЧСН заболеваний, по которым в соответствии с Требованиями предусматривается индивидуальная оценка категории годности к службе в ДШВ (ЧСН), заключение «Годен к службе в ДШВ (ЧСН)» выносятся согласно порядку, изложенному в пункте 95 настоящих Правил.

114. Годность к службе в ДШВ (ЧСН) предусматривает годность к совершению парашютных прыжков. Годность к совершению парашютных прыжков военнослужащих ДШВ и ЧСН, проходящих воинскую службу по контракту и имеющих массу тела более 90 кг, определяется индивидуально.

115. В случаях, если военнослужащие негодны к службе в ДШВ (ЧСН), нештатная постоянно действующая ВВК выносит заключение о категории годности к воинской службе.»;

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.