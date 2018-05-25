Последний звонок прозвучал для семи тысяч актюбинских выпускников

В поздравительной речи глава региона отметил, что государством создаются все условия для получения казахстанцами качественного современного образования.

В пятницу, 25 мая, в школах Актюбинской области прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. С «последним звонком» учеников и выпускников Назарбаев интеллектуальной школы и СШ №21 поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

НИШ города Актобе в текущем году выпускает 175 учеников, из них девять претендуют на получение «Алтын белгі», восемь выпускников на аттестат с отличием. Кроме того, 38 выпускников уже приглашены на обучение в Назарбаев Университет, еще 25 – в ведущие высшие учебные заведения США, Канады, Венгрии, России, Турции и других стран.

В поздравительной речи глава региона отметил, что государством создаются все условия для получения казахстанцами качественного современного образования.

- Глава государства почти 25 лет назад впервые в мире учредил программу «Болашақ», благодаря которой тысячи казахстанцев получили образование в самых лучших вузах мира. Сегодня они вносят вклад в развитие Казахстана, работая в разных уголках нашей страны. Учитывая требование времени, с целью скорейшего вхождения в тридцатку развитых стран мира по инициативе Президента были открыты Интеллектуальные школы. Сегодня выпускники этих школ получают гранты на обучение в лучших вузах не только Казахстана, но и всего мира. Актюбинской НИШ в этом году исполнилось всего 5 лет, но она уже доказала свою эффективность – её выпускники учатся в странах Европы, Азии, Америки, - сказал Бердыбек Сапарбаев.

Всего в этом году последний звонок прозвенел для 6823 выпускников 11-х классов, из них более 500 претендуют на звание «Алтын белгі». Аким области пожелал всем им выбрать верную дорогу в новой взрослой жизни.

- Сегодня особый день в вашей жизни. Перед вами большая дорога в будущее. Чтобы идти в правильном направлении вы должны применять и приумножать знания, быть воспитанными, уметь ставить перед собой цели. Уверен, вы верно выберете будущую профессию, будете жить и трудиться во благо Родины и своего народа. Глава государства оказывает огромную поддержку молодежи, для того, чтобы вы были конкурентоспособными, имели такие же условия для личностного развития, как ваши сверстники в других развитых странах. Поэтому, дорогие выпускники, в первую очередь, желаю каждому оправдать возложенные на вас надежды, и внести свой вклад в скорейшее вхождение Казахстана в тридцатку развитых стран мира, - подчеркнул аким области.

Он также поблагодарил родителей школьников и их учителей за вклад в воспитание подрастающего поколения.

Добавим, 29 мая для актюбинских школьников начнутся выпускные экзамены, а с 20 июня по 5 июля пройдет Единое национальное тестирование.

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