Баталов вспомнил, как Назарбаев запретил отбирать у детей школу в Шамалгане

Были моменты, когда хотели эту школу переделать под музей.

Аким Алматинской области Амандык Баталов на пресс-конференции в Астане вспомнил историю создания историко-культурного центра "Атамекен", который располагался на малой родине президента Нурсултана Назарбаева — в селе Шамалган (Чемолган), сообщает Sputnik Казахстан.

Баталов рассказал, как подобный музей ранее действовал в школе села Шамалган и занимал три небольших помещения.

"Там занятия шли, уроки, а многие, естественно, хотят приехать на родину нашего первого президента, посмотреть периоды его жизни, на его примере учиться. Это было очень неудобно. Были моменты, когда хотели эту школу переделать под музей. Но президент запретил, он сказал: "Не надо, не обижайте детей, пусть они учатся", — сказал Баталов

В результате возникла идея создать такой центр. В его создание свои деньги вложили бизнесмены, здание было построено полностью за счет спонсорских средств.

"Вокруг парковую зону мы обустроили. И на сегодня, я считаю, это очень значимый центр", — заключил аким.

Центр был открыт 1 декабря 2017 года — в День Первого Президента Республики Казахстан.

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