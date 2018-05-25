Впервые в ЮКО для выпускников школ прошло мероприятие «Туған жерге тағзым!»

В ходе мероприятия глава региона наградил лучших 10 выпускников школу и успешно защитивших честь нашего региона на республиканских олимпиадах и соревнованиях.

Впервые в Южно-Казахстанской области в рамках программы Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» состоялось торжественное мероприятие для выпускников школ «Туған жерге тағзым!». Данное мероприятие организовано в честь 25-летия со дня встречи глав трёх тюркоязычных государств – Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана у подножия горы Ордабасы передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В мероприятии, прошедшем в Национальном историко-культурном заповеднике «Ордабасы» у монумента «Бірлік» приняли участие более 1 тыс. человек, в том числе аким области Ж.Туймебаев, секретарь областного маслихата К.Балабиев, первый заместитель председателя ЮКОФ партии «Нур Отан» Н. Жолдасов, ветераны области и представители творческой интеллигенции региона, руководители 12 вузов региона, а также ветераны сферы образования, родители и выпускники школ.

Выступая на мероприятии, проводимом с целью обеспечения преемственности поколений, глава региона пожелал выпускникам удачи на новом этапе жизни.

«Не случайно сегодняшняя торжественная церемония проводится на горе Ордабасы. Это место имеет особое значение в истории казахского народа. Именно здесь на Ордабасы бывшие разрозненными многочисленные казахские племена объединились, преодолев все разногласия, чтобы противостоять мощнейшему и опаснейшему захватчику, джунгарам. Проводя это мероприятие, мы надеемся, что вы станете истинными патриотами своей страны и продолжите преемственность поколений», - сказал Ж.Туймебаев.

В ходе мероприятия глава региона наградил лучших 10 выпускников школу и успешно защитивших честь нашего региона на республиканских олимпиадах и соревнованиях. Кроме того, участники мероприятия вручили 500 лучшим выпускникам памятными подарками.

Вместе с тем, мероприятие, направленное на повышение чувства патриотизма у молодого поколения и модернизацию духовного сознания, продолжилось концертной программой.

Напомним, Национальный историко-культурный заповедник «Ордабасы» был открыт 26 мая 1993 года Постановлением главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева. В этом году исполняется 25 лет со дня создания данного заповедника.

Стоит отметить, в этом учебном году в 1038 школах области обучались около 634 тыс. учащихся. В том числе, 33766 учащихся заканчивает школу в этом году. Каждый пятый учащийся в республике - выпускник Южного региона. Среди этого числа выпускников - 1692 учащихся претендуют на медаль «Алтын белгі», а 1029 учащихся на аттестат с отличием. Более того, 22606 учащихся области подали заявление на сдачу Единого национального тестирования.

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