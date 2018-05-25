Контрольно-пропускные пункты для ввоза куриных яиц предлагают создать в Казахстане

Президент ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко предлагает организовать контрольно-пропускные пункты для завоза куриных яиц, передаёт корреспондент BNews.kz.

По данным Максима Божко, ежегодно Казахстан потребляет около 350 тысяч тонн мяса птицы, среди которого лишь 160 тысяч тонн производятся в Казахстане.

«Соответственно, около 50% всех товаров - это импортная продукция. Она приходит как из России, Беларуси, Украины, так и дальнего зарубежья, то есть это окорочка из США. Физически невозможно проверить каждую партию, которая заходит в Казахстан. Нужно понимать, что если производитель завёз какую-то продукцию, была обнаружена заражённая партия, необходимо изымать её и не допускать к дальнейшей реализации», - сказал Максим Божко.

Как он отметил, основный импорт куриных яиц происходит в летнее время, когда падает спрос, в том числе из РФ.

«У нас нет на границе никаких барьеров и продукцию можно завозить бесконтрольно. Не говоря уже о том, что она не проходит ветеринарный контроль, не проходит анализы лабораторий Комитета охраны здоровья. Также не уплачиваются налоги, то есть это проблема демпинга, когда продукция, по сути, заходит контрабандой. Если говорить о цифрах, при том, что мы производим в Казахстане около 4 млрд яиц в год, импорт составляет от 100 до 200 млн яиц. Кажется, что это небольшой процент от общей численности употребляемого яйца, но важно, что эта продукция может быть небезопасной. Ведь на нашей территории она не подвергается никакому контролю», - отметил Божко.

По словам главы ассоциации яичных производителей, должен контролироваться завоз продукции на границе.

«Уже насколько лет наше и другие объединения поднимают вопрос о том, что на границе необходимо организовать контрольно-пропускные пункты именно для ветеринарного контроля, где будут отбираться пробы. Кроме этого, они помогут убеждаться в том, что эти продукты заходят на территорию страны легально, то что есть на неё товарно-транспортная накладная и счёт фактуры, что это официальный импорт - это во-первых. Во-вторых, убедиться, что у этой партии есть ветеринарные сопроводительные документы, что она безопасна. В-третьих, нужно проверять продукцию на соответствие техническому регламенту, что она правильно упакована, на неё нанесена вся информация, которая должна быть по нашему законодательству», - заявил спикер.

«Мы разговаривали с представителями Минсельхоза и на примере РФ, на тех трассах, по которым заходит импортная продукция, установить передвижные или стационарные посты ветеринарного контроля, где можно будет осуществлять функции как налогового контроля, таможенного и ветеринарного. Эту работу, мы надеемся, Минсельхоз будет реализовывать и такие пункты будут создаваться до конца этого года», - заключил Максим Божко.

Акбота Кузекбай