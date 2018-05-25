Вопрос цифровизации экономики является одним из приоритетных – Мамин

О продвижении государственной программы «Цифровой Казахстан», вице-премьер рассказал в ходе международного экономического форума в Петербурге.

Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин принял участие в работе 22-го Петербургского международного экономического форума и выступил на трех сессиях, состоявшихся в рамках Форума, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Выступая на сессии «Цифровая повестка, как фактор повышения конкурентоспособности ЕАЭС», А.Мамин отметил актуальность цифровизации в странах ЕАЭС в целях наращивания объемов трудовых и капитальных ресурсов, а также повышения производительности и взаимосвязанности отраслей.

Он сообщил, что в Казахстане вопрос цифровизации является одним из приоритетных, подчеркнув при этом, что в рамках Астанинского экономического форума проходившего 17-19 мая 2018 года, глава государства Нурсултан Назарбаев выделил цифровизацию всех аспектов деятельности, как один из пяти глобальных мега-трендов планеты.

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» запущено повсеместное внедрение электронных государственных и социальных услуг. Меры по цифровизации сбора и анализа информации в базовых отраслях промышленности уже демонстрируют рост производительности. Автоматизация процессов на уранодобывающих предприятиях позволила за год повысить производительность «АО НАК «Казатомпром» на 10% всего за один год. За счет внедрения системы Trip Optimizer на казахстанских локомотивах достигнуто 5% снижение расхода топлива; уровень вредных выбросов снижен на 3-17%.

Внедрение цифровых систем обработки и обмена информацией в транспортной отрасли позволило снизить срок доставки грузов по направлению Азия – Европа до 12 дней, а также обеспечить темпы роста контейнерных перевозок на уровне 100% в год.

«По прогнозам, к 2022 году, в результате реализации Госпрограммы, дополнительный прирост ВВП составит 30%; расширение экономики и образование новых отраслей приведет к созданию 300 тыс. новых рабочих мест»,- отметил А. Мамин.

Казахстан поддержал инициативу по разработке совместного с ЕАЭС подхода к цифровизации национальных экономик стран – членов союза. Конкретные меры отражены в рамках Основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года.

Первый вице-премьер РК отметил, что на прошедшем в Сочи 14 мая текущего года Саммите глав государств стран-участниц ЕАЭС тема цифровизации стала одной из основных вопросов повестки дня.

Он сообщил, что в рамках Саммита президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил основать Офис управления инициативами цифровой повестки Союза на базе Международного технопарка ИТ-стартапов Astana Hub.

С участием глав правительств-членов ЕАЭС и международных экспертов в сфере цифровых технологий в Алматы в начале текущего года состоялся Форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

В настоящее время активно идут переговоры членов ЕАЭС по созданию Единой интегрированной Евразийской электронной биржи труда.

«Потенциал цифровизации кроется в построении взаимосвязей между конкурентными преимуществами экономик в регионе и мире, обмене опытом, инновационным и технологическим преимуществами»,- сказал А.Мамин, подчеркнув, что «реализация этого потенциала в рамках ЕАЭС обеспечит интеграцию на пространстве ЕАЭС».

Выступая на сессии «Международный межотраслевой баланс и транспортные коридоры», первый вице-премьер отметил растущую значимость транспортных сетей в росте объемов мировой торговли, и сообщил, что определяющим фактором ускоренного роста экономики Казахстана в 2017 году стало именно расширение торговли и связанных с ней отраслей. Рост объема экспорта из РК в 2017 г. составил 31,6%. Рост объема транзитных контейнерных перевозок достиг 42%.

«Сформированный инфраструктурный запас Казахстана позволяет абсорбировать двух и трехкратное увеличение спроса на транзит и транспортировку грузов»,- отметил А. Мамин.

При этом он подчеркнул, что центром инфраструктурной политики РК является таргетирование, как времени транзита товаров, так и пропускной способности путей сообщения.

Важным фактором роста транзитного потенциала является синхронизация торговой политики с крупнейшими торговыми партнерами Казахстана. Положительный опыт применения единой тарифной политики по маршруту Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Европа показал свою эффективность в ежегодном наращивании объемов перевозок.

Развитие Транскаспийского транспортного пути существенно расширит географию контейнерного и логистического сервисов в Евразии.

В целях обеспечения бесперевалочной отгрузки транзитных грузов и развития транскаспийских мультимодальных перевозок на Каспии в 2017 году реализован проект по строительству паромного комплекса в порту Курык, мощностью 6 млн. тонн.

«Транспортный и транзитный потенциал Казахстана внесет реальный вклад в усиливающуюся роль транспорта в мировом потоке добавленной стоимости»,- заключил А.Мамин.

Приветствуя участников сессии, посвященной инвестиционным возможностям Казахстана Первый заместитель Премьер-Министра РК отметил важность программы приватизации, запущенной Правительством совместно с Фондом «Самрук Казына» для роста конкурентоспособности и рыночной направленности экономики.

«Казахстан обладает наиболее привлекательной экономикой в Центральной Азии. За последние 12 лет 80% всех инвестиций, привлеченных в регион пришлись на долю нашей страны. Этот успех не был бы возможен без непрерывных усилий главы государства по улучшению делового климата в стране», - сказал А. Мамин.

Национальное инвестиционное законодательство Казахстана основано на передовых стандартах и практиках ОЭСР. В его основе - защита прав и собственности инвесторов; поддержка и сопровождение на каждом этапе подготовки и осуществления инвестиционных операций.

Отметив приватизацию одним из основных механизмов дальнейшего повышения конкурентоспособности и рыночной ориентированности экономики Казахстана, А. Мамин сообщил, что сокращение государственного сектора в экономике до 15% соответствует стандартам наиболее развитых стран мира.

В текущем году в столице Казахстана начал свою работу Международный финансовый центр Астана (МФЦА), который станет основным оператором процессов приватизации в Казахстане. Основанный на уникальной инфраструктуре Astana EXPO, МФЦА воплощает в себе передовые практики ведущих финансовых институтов в Нью-Йорке, Сингапуре, Лондоне и Дубае. Независимый суд и Арбитражный центр, состоящий из судей, международного класса, гарантирует прозрачность, справедливость и защиту прав инвесторов.

«Обмен мнениями и идеями на ПМЭФ позволит изучить потенциал приватизации в нашей стране, и создает условия для построения новых партнерских связей»,- заключил А.Мамин.

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